Insólito caso de intolerancia en transporte público en Cali: mujer trans atacó con arma blanca a pasajero porque le quitó la silla

Reducir en 2026 la cifra de asesinatos es uno de los retos más grandes que tiene Cali, una de las ciudades con las tasas de homicidio por cada 100 mil habitantes más altas de Colombia.

En 2024, según el informe Cali cómo vamos, se cometieron en esa ciudad 934 homicidios, una tasa aproximada de 37 asesinatos por cada cien mil habitantes.

Sin embargo, esos números ya fueron superados en 2025. Según el Observatorio de Seguridad de Cali, hasta el 8 de diciembre, la cifra era de 981 personas asesinadas.

Y las cifras de la Alcaldía indican que en 23 meses, 1.870 personas fueron asesinadas en esa ciudad.

Pero, ¿por qué se matan los caleños? Una respuesta la entregó recientemente el secretario de Seguridad, Jairo García, quien aseguró que cerca del 30 % de los homicidios que se cometen en Cali está relacionado con episodios de intolerancia.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió precisamente este fin de semana. Una mujer trans atacó con un arma blanca a un pasajero porque este le quitó la silla en un bus del sistema de transporte urbano Mío.

“No es aceptable que los caleños todavía sigan generando acciones violentas. Lo que ocurrió en el Mío fue básicamente una riña que no debió haber ocurrido, que termina en un homicidio. Ese tipo de casos son los más difíciles, al igual que los casos que ocurren al interior de las casas”, dijo.

Las cámaras de seguridad del sistema de transporte captaron lo ocurrido. En una de las imágenes, se ve cuando la víctima sale de uno de los buses articulados, parece pedir ayuda y se desploma, mientras se toca en el tórax, donde fue herido.

Por su parte, el comandante de Policía, brigadier General Henry Yesid Bello Cubides, brindó detalles de lo sucedido.

“Infortunadamente, hay un caso de intolerancia, hay un ciudadano que se sienta en la misma silla donde va esta persona, la víctima; se genera un caso de intolerancia, le propina varias heridas con arma cortopunzante, se le prestan los primeros auxilios a este ciudadano e infortunadamente fallece”, dijo el oficial.

La víctima, identificada como Luis Gabriel Rodríguez Pulido, de 42 años, falleció en el hospital Primitivo Iglesias.

“En la reacción policial se logra la captura y la incautación del arma, y esa persona fue cobijada aseguramiento por el delito de homicidio”, explicó el jefe de policía.

Mujer trans detenida por asesinato en un bus del transporte Mío, en Cali. | Foto: Policía de Cali