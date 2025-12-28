En la mañana de este domingo 28 de diciembre, por medio de un comunicado, la Procuraduría General de la Nación confirmó que ejercerá el poder preferente para la atención de casos de acoso sexual en materia laboral, tras los disturbios presentados hace algunos días en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, en la ciudad de Medellín.

Al parecer, esta situación se desató por el manejo de procesos disciplinarios relacionados con temas de acoso sexual.

Todo ocurrió el pasado martes, 9 de diciembre, cuando un grupo de encapuchados ingresó a la oficina administrativa de la institución educativa e incendió el lugar.

A través de videos se observa el momento en el que las llamas se apoderan del sitio, lo que en su momento fue duramente cuestionado. Incluso, el alcalde Federico Gutiérrez se pronunció.

“Es absurdo lo que ocurre dentro del Politécnico Jaime Isaza Cadavid. 10 encapuchados prenden fuego a una oficina dentro de la institución. Eso es terrorismo. No tiene otro nombre. Se tomaron el Poli. Lo he venido advirtiendo”, dijo en su cuenta de X.

Afortunadamente, el episodio solo dejó daños materiales y las autoridades informaron que no hubo ninguna persona lesionada.

Ahora, la Procuraduría toma esta decisión para hacerle frente a lo que estaría ocurriendo en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

“En marco de la Circular 6 de 2025 expedida por la Entidad, el jefe del Ministerio Público ejerció el poder preferente para tramitar este caso de manera prioritaria y revisar posibles inconsistencias en el manejo de procesos de acoso sexual en materia laboral, en la institución educativa pública”, indicó el ente vigilante.

En el comunicado, la entidad indicó que solicitó información al centro educativo acerca de la existencia de actuaciones disciplinarias en etapa de juzgamiento, lo que ayudó a confirmar que actualmente se tramita un proceso que cumple los lineamientos y sobre el cual se profirió un fallo de primera instancia.