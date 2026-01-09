Revelan la verdadera cifra que pagaron por la finca La Manuela, predio que construyó Pablo Escobar en Guatapé

La imponente finca que el extinto narco Pablo Escobar había construido en el embalse de Guatapé fue subastada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Es una propiedad con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados que, según la SAE, durante años fue “un símbolo del poder criminal del narcotráfico y un centro de operaciones ilícitas”.

“En sus espacios se concentraron episodios de la vida íntima y familiar del capo, así como hechos asociados a la violencia y al crimen que marcaron la historia reciente del país. Hoy, ese pasado oscuro da paso a un nuevo capítulo: el de la recuperación de bienes adquiridos con dineros ilícitos para ponerlos al servicio de la legalidad y el interés general”, dijo la entidad.

Algunas de las versiones que circulan en la zona aseguran que el lugar fue dinamitado por los enemigos de Pablo Escobar, que allí se realizaron atentados y que incluso el capo logró sobrevivir allí escondiéndose algún tiempo de sus enemigos, pero son solo rumores que alimentan el morbo de miles de turistas que llegan a tomarse fotos y hacer videos del predio, a pesar de que está en medio de ruinas.

“Más allá de su historia criminal, la finca La Manuela también se convirtió con los años en un punto de interés turístico por la presencia de árboles exóticos importados desde distintos países de África y Europa, así como de Chile y Estados Unidos. También se encuentran ejemplares de magnolias, tulipanes únicos en la región. Este valor patrimonial y ambiental fue clave para atraer el interés de oferentes en una subasta pública altamente competitiva, liderada por la SAE bajo estrictos principios de transparencia”, indicó la entidad.

Fotografía de la finca La Manuela, en El Peñol Foto: Google Maps

Por su parte, Amelia Pérez Parra, presidenta de la SAE, dijo que “cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico, hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos y permiten cerrar ciclos de violencia con dignidad y transparencia”.

Aunque la SAE no reveló quién fue la persona que logró quedarse con La Manuela, sí señaló que el inmueble, ubicado a orillas de la represa El Peñol, en jurisdicción del municipio de Guatapé, Antioquia, fue adjudicado por un valor de 7.700 millones de pesos, “recursos que ingresan hoy a las arcas del Estado”.

Cabe recordar que, en el pasado, William Duque, el mayordomo de la finca, sostuvo un pleito jurídico con el Estado para quedarse con el predio, pues argumentaba que vivió en el lugar durante más de 20 años. Sin embargo, su pedido fue negado por la Corte Suprema de Justicia.