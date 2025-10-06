Suscribirse

Virginia Vallejo hizo fuerte confesión de lo que vivió con Pablo Escobar: “No me arrepiento”

La mujer tuvo una relación de cinco años con el líder del Cartel de Medellín en los años 80.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

6 de octubre de 2025, 6:18 p. m.
La expresentadora de televisión habló de su relación con el narco colombiano.
La expresentadora de televisión habló de su relación con el narco colombiano.

En el más reciente capítulo del programa de investigación Los informantes del Canal Caracol, Virginia Vallejo, quien tuvo una relación durante cinco años con el narcotraficante Pablo Escobar, habló nuevamente del peligroso hombre que lideró el Cartel de Medellín y reveló detalles del amorío que tuvieron en la época de los 80.

Desde Miami, la expresentadora de televisión se sinceró y expresó cómo conoció al criminal.

Escobar junto a Virginia Vallejo y Humberto Barrera, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y uno de los abogados de los hermanos Ochoa.
La expresentadora habló con el Canal Caracol. | Foto: Lope Medina-Semana

Según relató, su primer encuentro se habría dado en el año 1982, pues en compañía de un amigo llegó de visita a la Hacienda Nápoles, lugar en donde se cruzaron y tuvieron una breve conversación.

Desde ese momento, entablaron una comunicación clara con respecto a sus intenciones, por lo que no tuvieron inconvenientes con el tipo de trato que se brindaban.

Contexto: Virginia Vallejo destapó inédita historia sobre un prometido alemán; Pablo Escobar aparece también como protagonista

“Yo nunca fui la amante de Pablo Escobar (...) Fui una de las amantes y él fue uno de mis amantes. Tuvimos una relación en los mismos términos de iguales (...) Él me buscaba con respeto, nunca con presión”, dijo frente a las cámaras de la producción.

Por otro lado, destapó que la Hacienda Nápoles y un apartamento ubicado en uno de los mejores sectores de la ciudad de Medellín fueron los lugares en los cuales se llevaron a cabo de la mayoría de sus encuentros, pues debido a la extensión y privacidad de los mismos, era muy poco probable que llegaran a ser descubiertos por las personas de su entorno.

La historia secreta de Virginia Vallejo y Pablo Escobar | LOS INFORMANTES

Adicionalmente, reveló que era consciente de los negocios a los que se dedicaba Escobar. No obstante, en el momento le importa más la finalidad que tenía con sus ganancias y las obras sociales que llegó a realizar en algunos de los barrios con mayor pobreza del municipio.

“Yo jamás me arrepiento de haber amado a un hombre. Jamás. Ni de mis maridos que fueron espantosos, ni de Pablo que se volvió un monstruo, ni de todos los hombres que dejé por X o Y razón. No me arrepiento de haber amado a un hombre X (...) No justifico ni condeno; solo relato lo que viví” (...) Hoy en día siento por Pablo un profundo odio”, indicó.

Contexto: Virginia Vallejo, la expareja de Pablo Escobar, habló con SEMANA. Reveló detalles de la toma del Palacio de Justicia y de los crímenes de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla

¿Por qué Virgina Vallejo y Pablo Escobar terminaron su relación?

En medio de la entrevista que la mujer tuvo con los periodistas de Los informantes, reveló que no hubo una situación trascendental.

Sin embargo, dejó claro que el distanciamiento inició en el momento en el que se dio cuenta de que podría llegar a meterse en problemas con la justicia al frecuentar los lugares en los que se escondía el narcotraficante.

“No hubo pelea ni final explícito”, afirmó.

Virginia Vallejo permanece en Estados Unidos. Le dijo a SEMANA que vive tranquila, con una vida digna, sin excesos ni lujos.
La mujer dio una nueva entrevista hablando de Pablo Escobar. | Foto: EL PAÍS

Virginia se ha dedicado a continuar con la pasión que tiene por la escritura, pues ya terminó una de sus tres primeras novelas, la cual se publicará bajo el nombre de El alucinante país dorado.

“Nunca volveré a Colombia. Jamás. No extraño nada”, reiteró.

