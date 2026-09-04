Abelardo De La Espriella anuncia incautación de 3,7 toneladas de marihuana y lanza dura advertencia a narcotraficantes

Abelardo De La Espriella anunció la incautación de 3.731 kilogramos de marihuana en la Amazonía colombiana, un cargamento de más de 3,7 toneladas que fue localizado en medio de dos operaciones desarrolladas por la Armada Nacional.

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El procedimiento estuvo a cargo de la Fuerza Naval de la Amazonía y se llevó a cabo en El Encanto, Amazonas, según la información revelada por De la Espriella, quien aprovechó el resultado para enviar un contundente mensaje a las organizaciones dedicadas al narcotráfico.

“Son 3,7 toneladas de droga que no llegarán a las calles ni se convertirán en dinero para financiar a las organizaciones criminales”, aseguró por medio de un post en su cuenta de x’.

“La Amazonía colombiana no será corredor ni santuario”

Más allá de informar sobre el cargamento incautado, De la Espriella advirtió que las operaciones contra el narcotráfico se concentrarán también en afectar las rutas y las fuentes de financiación utilizadas por estas estructuras.

“El mensaje para los narcotraficantes es claro: la Amazonía colombiana no será corredor ni santuario del narcotráfico. Los vamos a perseguir por nuestros ríos, selvas, mares y fronteras, golpeando sus cargamentos, rutas y finanzas”, manifestó.

La ubicación del operativo resulta especialmente relevante por las características de la Amazonía, una extensa región selvática y fronteriza en la que los ríos constituyen importantes vías de movilidad y cuyo control representa uno de los desafíos para las autoridades.

De La Espriella endureció todavía más su pronunciamiento al vincular las economías derivadas del tráfico de drogas con el sostenimiento de estructuras violentas.

“El narcotráfico es el combustible de la violencia y el terrorismo. Vamos a combatirlo sin tregua”, concluyó.

De la Espriella también anuncia decisiones frente a mesas de diálogo

El anuncio se conoce mientras De la Espriella ha venido revelando otras decisiones relacionadas con su estrategia frente a las organizaciones criminales.

En otro pronunciamiento, aseguró haber expedido actos administrativos para poner fin a mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la anterior administración, bajo el argumento de que la vía para las estructuras criminales será el sometimiento a la justicia.

Además, señaló que las autoridades competentes y el Ministerio de Justicia fueron notificados para proceder con las capturas a las que haya lugar y avanzar en extradiciones pendientes.

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En ejercicio de mis facultades constitucionales, he expedido los actos administrativos que ponen fin a las mesas de diálogo y conversaciones sociojurídicas creadas durante la anterior administración.



El Estado no negocia su soberanía ni se arrodilla ante los criminales. La única… pic.twitter.com/t0LYRiJWZL — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 4, 2026

Con el operativo conocido ahora en Amazonas, De la Espriella puso el foco especialmente en el control de los corredores del narcotráfico y aseguró que la ofensiva buscará golpear simultáneamente cargamentos, rutas y finanzas de las organizaciones criminales.