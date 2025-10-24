“Embajadora en misión especial”: la polémica designación a Verónica Alcocer, revelada por SEMANA, y que la llevó a ser incluida en la lista Clinton

En 2023, SEMANA reveló en exclusiva los detalles del polémico Decreto 035 del 12 de enero de 2023, por medio del cual la Cancillería comisionó a la primera dama, Verónica Alcocer, para que asistiera a una audiencia privada con su Santidad, el papa Francisco.

No era la primera vez que había ocurrido. En ocasiones anteriores, la primera dama ya había viajado en representación del Estado colombiano a eventos importantísimos en compañía del canciller de turno.

Entre estos eventos se encontraban el funeral de la Reina Isabel II, la Asamblea de las Naciones Unidas y el sepelio del ex primer ministro japonés, Shinzo Abe. Alcocer siempre estuvo acompañada de una numerosa comitiva.

En estos viajes, el Gobierno le otorgó a Verónica Alcocer el estatus de “embajadora en misión especial”.

Por esa figura, este viernes, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos incluyó a la primera dama en la lista Clinton.

“La primera dama Verónica del Socorro Alcocer García fue nombrada inconstitucionalmente por Gustavo Petro para servir como embajadora ‘en misión especial’. Posteriormente, un tribunal colombiano anuló el nombramiento y decidió que el nombramiento violaba el artículo 126 de la Constitución colombiana, que prohíbe al presidente colombiano nombrar a su cónyuge o pareja permanente”, señala la resolución.