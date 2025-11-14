Gustavo Petro firmó el contrato de la compra de 17 aviones de guerra Gripen: “Momento histórico”

En la ceremonia que se llevó a cabo este viernes 14 de noviembre en Cali, con motivo de la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un anunció al país.

En el discurso, el mandatario colombiano anunció que firmó el contrato de compra, por parte de su Gobierno, de 17 aviones de guerra Gripen, hecho al que calificó como “histórico”.

Petro leyó el anuncio oficial: “Anuncio del señor Presidente de la República sobre la firma del contrato de adquisición de aeronaves Gripen de superioridad aérea para la República de Colombia. Este momento es histórico para los colombianos y colombianas”.

El presidente Gustavo Petro firmó el contrato con el que se oficializa la compra de 17 aviones de guerra Gripen: “Momento histórico”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/WF1tZuWHlu — Revista Semana (@RevistaSemana) November 14, 2025

“Se está firmando el contrato por 16.5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas, de superioridad aérea con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud”, recalcó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Sumado a ello, expresó en el evento el mandatario colombiano: “Queda anunciado y espero que represente una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, conquistar el cielo, llegar a la estratosfera y conquistar el espacio, como dice su nombre”.

Así se ve el Saab Gripen 39, el caza que está en el centro del negocio billonario que evalúa Colombia para modernizar su defensa aérea. | Foto: José L. Guzmán / El País

Petro, además entregó otros detalles del contrato: “Representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, en el progreso y en la defensa de la vida. La República de Colombia y el Reino de Suecia”.

“Más allá de la defensa y seguridad, este acuerdo también tendrá un impacto social. Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares para los más vulnerables, agua para la Guajira y salud de alta tecnología”, recalcó el jefe de Estado.