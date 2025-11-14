Suscribirse

Política

Gustavo Petro firmó el contrato de la compra de 17 aviones de guerra Gripen: “Momento histórico”

El mandatario colombiano reveló detalles de la adquisición.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 11:22 p. m.
Presidente Gustavo Petro y la firma del contrato para la compra de 17 aviones de guerra
Presidente Gustavo Petro y la firma del contrato para la compra de 17 aviones de guerra | Foto: Presidencia

En la ceremonia que se llevó a cabo este viernes 14 de noviembre en Cali, con motivo de la conmemoración de los 106 años de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el presidente de la República, Gustavo Petro, hizo un anunció al país.

En el discurso, el mandatario colombiano anunció que firmó el contrato de compra, por parte de su Gobierno, de 17 aviones de guerra Gripen, hecho al que calificó como “histórico”.

Contexto: Álvaro Uribe destapó cuatro puntos para rescatar el sistema de salud, pero a Petro no le gustó: así le respondió

Petro leyó el anuncio oficial: “Anuncio del señor Presidente de la República sobre la firma del contrato de adquisición de aeronaves Gripen de superioridad aérea para la República de Colombia. Este momento es histórico para los colombianos y colombianas”.

“Se está firmando el contrato por 16.5 billones de pesos entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa Saab de Suecia para la adquisición de 17 aeronaves Gripen, nuevas, de superioridad aérea con la más alta tecnología que fortalecerán la seguridad y defensa del país y tendrán un impacto de responsabilidad social y ambiental en temas de energía, agua y salud”, recalcó el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

Sumado a ello, expresó en el evento el mandatario colombiano: “Queda anunciado y espero que represente una innovación absoluta y una modernidad en el desarrollo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, conquistar el cielo, llegar a la estratosfera y conquistar el espacio, como dice su nombre”.

Así se ve el Saab Gripen 39, el caza que está en el centro del negocio billonario que evalúa Colombia para modernizar su defensa aérea.
Así se ve el Saab Gripen 39, el caza que está en el centro del negocio billonario que evalúa Colombia para modernizar su defensa aérea. | Foto: José L. Guzmán / El País

Petro, además entregó otros detalles del contrato: “Representa una asociación entre dos naciones que creen en la paz, en el progreso y en la defensa de la vida. La República de Colombia y el Reino de Suecia”.

“Más allá de la defensa y seguridad, este acuerdo también tendrá un impacto social. Colombia fortalecerá su desarrollo industrial en paneles solares para los más vulnerables, agua para la Guajira y salud de alta tecnología”, recalcó el jefe de Estado.

Contexto: Petro le metió presión al Congreso por su nueva tributaria y lanzó alerta: “Nos acercaremos a una emergencia”

Finalmente dijo Gustavo Petro desde Cali: “Este avance importante renueva nuestra voluntad de seguir construyendo juntos un camino de cooperación, respeto y desarrollo compartido, fieles a los valores que han guiado nuestra relación durante más de un siglo y medio que las próximas generaciones vivan el futuro que hoy nos atrevemos a construir”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gustavo Petro firmó el contrato de la compra de 17 aviones de guerra Gripen: “Momento histórico”

2. Se conoció el clasificado 30 al Mundial 2026 a pocos días de finalizar las eliminatorias europeas

3. Otro tradicional equipo del FPC desaparece: anunció cambio de nombre, ciudad y uniforme para 2026

4. Estados Unidos “da de baja” pasaportes: estas son las condiciones que pueden dejar a un ciudadano sin documento de viaje

5. Petro le metió presión al Congreso por su nueva tributaria y lanzó alerta: “Nos acercaremos a una emergencia”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo Petroaviones de guerracontrato

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.