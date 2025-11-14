Petro le metió presión al Congreso por su nueva tributaria y lanzó alerta: “Nos acercaremos a una emergencia”

El Gobierno Nacional sigue calentado su nueva reforma tributaria, la cual fue presentada en el Congreso de la República para su discusión. Sin embargo, llamó la atención un mensaje que publicó Gustavo Petro.

A través de su cuenta personal de X, el mandatario colombiano le metió una especie de presión al legislativo sobre ese polémico proyecto, el cual ha recibido agudas críticas desde diferentes orillas políticas.

En el post, el jefe de Estado advirtió que si se registra una vez más un “saboteo” a esa reforma tributaria, el país se acercará a una emergencia.

“Salvamos al país económicamente de la maledicencia de quienes sabotearon la ley de financiación solo para no ponerle impuestos a los megaricos”, posteó el mandatario colombiano.

Y expresó en esa plataforma digital: “Si lo vuelven a hacer, nos acercaremos a una emergencia”.

Entre tanto, esta semana publicó otro mensaje que generó revuelo en varios sectores, ya que habló directamente de su deseo de aumentar los impuestos a una población.

“Los más ricos se han hecho el doble de ricos en mi gobierno, situación que debería mejorar las finanzas públicas, si el congreso actual decidiera un incremento de impuestos para ellos”, subrayó el mandatario.

Y avanzó en ese mensaje: “Pero su pleitesía a los más ricos y su displicencia con el país les impide pensar en lo más conveniente para Colombia”.

“La manera más sana de sanear las finanzas de un país es aumentando el recaudo en donde se generan rentas no productivas. Las utilidades de la banca surgen de las rentas no productivas”, insistió Petro.

Entre tanto y en contraste a los pronunciamientos del presidente, el jueves de esta semana se revelaron las nuevas cuentas del Ministerio de Hacienda, con los ajustes realizados a la llamada ley de financiamiento, que en esencia corresponde a una reforma tributaria.