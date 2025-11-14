Álvaro Uribe destapó cuatro puntos para rescatar el sistema de salud, pero a Petro no le gustó: así le respondió

Un nuevo choque se registró entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. En esta oportunidad, el roce se presentó por el actual sistema de salud que implementó el Gobierno.

El primero en lanzar una crítica fue Uribe, quien reveló cuatro puntos para rescatar el sistema de salud, el cual ha recibido cuestionamientos desde varias orillas políticas.

El exmandatario aseguró que el tema sí tiene reversa y que para ello se debe impulsar el sistema “en una modalidad mixta” y, desde el tema financiero, planteó tres o cuatro decisiones.

Expresó que la primera decisión estaría enfocada en que las “EPS o aseguradoras, llámenlas como las quiera llamar, tendrán que tener una certificación de calidad. Las que tengan esa certificación de calidad pueden tener unos beneficios tributarios que les permitan ir recuperando capital para también empezar a pagar deudas”.

Álvaro Uribe Vélez. | Foto: COLPRENSA

“Y si hay un cambio de gobierno y eso se afecta, yo creo que se van a necesitar unos contratos de estabilidad a largo plazo. Decirle, vuelva a invertir, tiene estos beneficios, tiene estos créditos, tiene estas ayudas y le vamos a dar un contrato de estabilidad de largo plazo”, afirmó el exmandatario.

Expresidente Álvaro Uribe para recuperar el sistema de salud:



3) Cerrarle el camino a la… pic.twitter.com/USFVhMWKMa — Centro Democrático (@CeDemocratico) November 14, 2025

También afirmó: “Propongo eso porque hay que pensar, estamos a poco tiempo de que empiece un nuevo gobierno, ojalá un gobierno con toda la vocación de mejorar el sistema”.

“Por favor, están nombrando 80 mil personas para hacer prevención. Se convierten en promotores políticos del gobernante. Eso es gravísimo en esta época en que se puede hacer tanto trabajo digital”, recalcó Uribe.

Gustavo Petro. | Foto: Andrea Puentes - Presidencia de Colombia

Frente a esos puntos, el presidente Gustavo Petro reaccionó a través de su tribuna favorita, su cuenta personal de X: “Contratos de largo plazo con las EPS aseguradoras, no importan los beneficios tributarios, se convierte en robo a largo plazo, como hasta ahora ha sido”.

“Dejen de pensar en sistemas cleptocráticos para la salud. La salud no debe ser un negocio, sino un derecho”, subrayó Petro.

Dejen de pensar en sistemas cleptocráticos para la salud. La salud no debe ser un negocio sino un derecho https://t.co/R9zyI57Ysj — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2025