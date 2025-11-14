Suscribirse

Política

Por la demora de Petro, a una ministra le tocó pedir paciencia a los asistentes a un evento: varios esperaron 12 horas

La funcionaria, en el atril, expresó: “El presidente ha tenido muchas dificultades”.

Redacción Semana
14 de noviembre de 2025, 4:14 p. m.
Gustavo Petro tuvo un nuevo retraso en un evento de su Gobierno
Gustavo Petro tuvo un nuevo retraso en un evento de su gobierno. | Foto: Fotos tomadas de la transmisión de la Presidencia de la República del 13 de noviembre de 2025

Un llamativo hecho se registró en medio de un evento regional del Gobierno nacional el cual se llevó a cabo este jueves, 13 de noviembre, en Córdoba, ya que el presidente de la República, Gustavo Petro, tuvo un nuevo retraso.

Situación que obligó a una de las ministras de su gabinete a pedir paciencia a los asistentes, ya que reconoció que varios ciudadanos estaban haciendo fila para ingresar desde las 7 de la mañana.

Contexto: Gustavo Petro reaccionó al video por el que pidieron un examen toxicológico, pero un detalle llamó la atención

Sin embargo, el mandatario colombiano arribó cerca de las 8:30 de la noche, para dar un extenso discurso.

La alta funcionaria del Gobierno que tuvo que dar la cara fue la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, quien expresó que el mandatario colombiano había tenido varias dificultades para llegar a tiempo al evento.

Evento del Gobierno nacional en Córdoba del 13 de noviembre de 2025
Evento del Gobierno nacional en Córdoba, el 13 de noviembre de 2025. | Foto: Presidencia

“Un día que ha sido largo para todos y para ustedes. Creo que lo primero que debemos decir es que es absolutamente simbólico y poderoso que los hombres y mujeres que llegaron acá desde las 7 de la mañana, que están haciendo aquí la fila, la resistencia para escuchar al presidente Gustavo Petro, demuestra que el pueblo colombiano y que el pueblo Zenú respaldan y rodean a este gobierno que le ha devuelto la tierra a quien se la ha dejado”, expresó la ministra.

Además, puso de presente que el jefe de Estado ha venido atravesando por varios problemas: “Hemos tenido meses, semanas y días muy difíciles. Quiero decirles que el señor presidente ha tenido muchas dificultades en el día de hoy y, por eso, se nos ha prolongado la agenda. Ha tenido que atender circunstancias del Estado colombiano y ha tenido dificultades en el clima”.

Evento del Gobierno nacional en Córdoba del 13 de noviembre de 2025
Evento del Gobierno nacional en Córdoba, el 13 de noviembre de 2025. | Foto: Presidencia

“Por eso el presidente no está en este momento acá, pero se encuentra viajando desde Bogotá en un vuelo que ya está cruzando el Magdalena y viendo las sabanas y va a llegar”, recalcó.

También dijo en su discurso: “Yo les pido un momento más, porque el presidente viene con el corazón hinchado de emoción y de amor, agradeciendo infinitamente el respaldo de este pueblo. Y en contados instantes, él entrará”.

“Les quiero decir qué ha pasado en estos días. Mientras el presidente está llegando, el Congreso de la República nos ha negado durante días consecutivos la reforma a la salud, la reforma a la justicia agraria, y necesitamos que la resistencia del pueblo Zenú también alce su voz para convocar a quienes se encuentran en el Congreso de la República a devolverle el derecho”, manifestó.

Contexto: Juliana Guerrero dejó plantados a los magistrados al no asistir a la audiencia de conciliación con la congresista Jennifer Pedraza

Finalmente, expresó la ministra de Agricultura: “Yo quisiera pedirles que a la entrada del señor presidente a este recinto lo recibiéramos también con la exigencia al resto del Estado colombiano de respaldar y de acompañar las reformas que requiere el cambio en Colombia. Y les quiero contar que sabe el presidente de la decisión de este gobierno de constituir los diez resguardos que hemos constituido”.

Cabe señalar que el presidente Gustavo Petro lideró una ceremonia de ascensos de la Policía Nacional en horas de la mañana de ese jueves.

Redacción Semana
