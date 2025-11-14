“Nuevamente manipulando”: dirigente gremial arremetió contra Gustavo Petro. Este fue el fuerte cruce de mensajes

La plataforma digital de X fue el escenario para un nuevo choque entre un dirigente gremial y el presidente de la República, Gustavo Petro, en el cual se registró un intercambió de fuertes mensajes.

El primero en lanzar una aguda crítica al Gobierno Petro fue el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, quien le envió un recado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

“Al ministro de Salud hay que decirle: ministro, cuando usted dice que “nosotros pagamos” el sistema de salud, debería estar diciendo los ciudadanos y las empresas pagan el sistema de salud”, expresó el presidente de la Andi.

Bruce Mac Master presidente de la Andi | Foto: CORTESÍA ANDI

Y avanzó en el post: “Todos los recursos que usted cree que son suyos, son en realidad de los colombianos, y además los pagaron los colombianos. Quiere darnos a entender que se trata de generosidad suya, cuando lo que está haciendo es administrando los recursos de todos?”

Al Ministro de Salud hay que decirle:

Ministro, cuando usted dice que “nosotros pagamos” el sistema de salud, debería estar diciendo los ciudadanos y las empresas pagan el sistema de salud ❗️

— Bruce Mac Master (@BruceMacMaster) November 13, 2025

Posteriormente, el presidente de la República, Gustavo Petro, respondió al mensaje que lanzó Bruce Mac Master: ”Los grandes empresarios no pagan el sistema de salud en general”.

Presidente Gustavo Petro | Foto: AFP

“Quedaron exentos de ello en el año 2018, y después, a través de sus gremios, sabotearon la posibilidad de reemplazo de sus aportes por impuestos sobre ellos”, anotó el mandatario colombiano.

Los grandes empresarios no pagan el sistema de salud en general.



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 14, 2025

Pero luego se conoció la réplica por parte del presidente de la Andi: “Se le olvida que los ciudadanos y los empresarios pagan la totalidad de los impuestos en Colombia”.

“Nuevamente manipulando la información y divulgando ideas tergiversadas alrededor de las empresas en Colombia. Es muy difícil para las empresas actuar en un país en que el Gobierno, a su más alto nivel, se comporta así”, puntualizó el presidente de la Andi.