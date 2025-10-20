Suscribirse

Bruce Mac Master le hizo en vivo una petición a Gustavo Petro tras pelea con Donald Trump: “Eso no resulta responsable”

El presidente estadounidense llamó “líder del narcotráfico” al mandatario colombiano.

Redacción Debate
20 de octubre de 2025, 5:37 p. m.
Bruce Mac Master aseguró que la disparada del dólar también se debe a las incertidumbres que se tienen actualmente alrededor de las políticas del nuevo gobierno de Petro.
Bruce Mac Master y Gustavo Petro. | Foto: Juan Carlos Sierra

Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos están en su punto más álgido, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusara al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico”.

Además, Trump advirtió que eliminará “cualquier forma de pago o subsidio” a Colombia.

Contexto: ¿Cuánto dejaría de recibir Colombia tras el retiro de la ayuda económica de Estados Unidos?

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia”, dijo Trump en un mensaje compartido en su cuenta de la red Truth Social.

Lo anterior ha generado incertidumbre en los sectores económicos, dado que se impondrían nuevos aranceles a las exportaciones colombianas.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en El Debate de SEMANA, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, le hizo un llamado al presidente Petro.

Choque TRUMP-PETRO: ¿qué repercusiones económicas tendrá para Colombia? | El Debate

Tenemos que pedirle [a Petro] que sea consciente de que está representando a Colombia en este momento, en la Presidencia de la República; su responsabilidad es significativamente mayor a la de ganar una discusión en Twitter o ganar una discusión a través de trinos”, dijo el líder gremial.

De tal modo, Bruce Mac Master le recordó al presidente Petro que él tiene muchas responsabilidades desde que asumió el cargo, entre esas, manejar bien la política internacional de Colombia.

“Yo diría, y ese es el llamado, uno tiene que pedirle al presidente que maneje esta relación [con Estados Unidos] en una forma responsable, de acuerdo con las obligaciones constitucionales que él tiene de tomar las mejores decisiones, de representar a todo el pueblo colombiano, a los intereses de la nación, frente al resto del mundo”, agregó Bruce Mac Master en El Debate.

Contexto: David Vélez, fundador de Nubank, alerta: las peleas entre Colombia y EE. UU. ahuyentan a los inversionistas

Asimismo, el presidente de la Andi fue enfático en decir que el presidente Petro no puede estar generando crisis permanentes con el principal aliado comercial de Colombia, como lo es Estados Unidos.

JALÓN DE OREJAS a Petro por buscar &quot;ganar una discusión con trinos&quot; contra Trump | El Debate

“Hay quien dice que ya vamos por la cuarta crisis; Y lo cierto es que tenemos una situación en la que, por razones, yo digo inexplicables, pero sobre todo injustificadas, se ha venido generando una migración de la diplomacia, hacia las redes sociales”, señaló.

En tal sentido, Bruce Mac Master recordó que, cuando hay diferencias entre naciones, precisamente los canales para resolver las dificultades son las embajadas de los países.

Contexto: “Mantener el silencio”: exasesor de Donald Trump le da consejo a Gustavo Petro y comparte una alarmante predicción tras crisis diplomática

“Vimos, no sé cuántos trinos habrá durante los últimos nueve meses, que ha sacado el presidente Petro sobre los Estados Unidos, o sobre el presidente Trump; eso no resulta responsable. Eso le puede dar muchos likes [al presidente Petro], seguidores, incluso votos, pero eso no genera realmente decisiones responsables para Colombia“, insistió Bruce Mac Master en El Debate de SEMANA.

