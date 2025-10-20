Las tensiones entre Colombia y Estados Unidos están en su punto más álgido, luego de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acusara al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “líder del narcotráfico”.

Además, Trump advirtió que eliminará “cualquier forma de pago o subsidio” a Colombia.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia. Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo. A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subsidio, ya no se realizarán a Colombia”, dijo Trump en un mensaje compartido en su cuenta de la red Truth Social.

Lo anterior ha generado incertidumbre en los sectores económicos, dado que se impondrían nuevos aranceles a las exportaciones colombianas.

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, en El Debate de SEMANA, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, le hizo un llamado al presidente Petro.

“Tenemos que pedirle [a Petro] que sea consciente de que está representando a Colombia en este momento, en la Presidencia de la República; su responsabilidad es significativamente mayor a la de ganar una discusión en Twitter o ganar una discusión a través de trinos”, dijo el líder gremial.

De tal modo, Bruce Mac Master le recordó al presidente Petro que él tiene muchas responsabilidades desde que asumió el cargo, entre esas, manejar bien la política internacional de Colombia.

“Yo diría, y ese es el llamado, uno tiene que pedirle al presidente que maneje esta relación [con Estados Unidos] en una forma responsable, de acuerdo con las obligaciones constitucionales que él tiene de tomar las mejores decisiones, de representar a todo el pueblo colombiano, a los intereses de la nación, frente al resto del mundo”, agregó Bruce Mac Master en El Debate.

Asimismo, el presidente de la Andi fue enfático en decir que el presidente Petro no puede estar generando crisis permanentes con el principal aliado comercial de Colombia, como lo es Estados Unidos.

“Hay quien dice que ya vamos por la cuarta crisis; Y lo cierto es que tenemos una situación en la que, por razones, yo digo inexplicables, pero sobre todo injustificadas, se ha venido generando una migración de la diplomacia, hacia las redes sociales”, señaló.

En tal sentido, Bruce Mac Master recordó que, cuando hay diferencias entre naciones, precisamente los canales para resolver las dificultades son las embajadas de los países.