Las advertencias de Carolina Arbeláez sobre compra de aviones Gripen por 1.900 millones de dólares: “Se improvisa una compra sin sustento técnico”

La compra, que asciende a cerca de 1.900 millones de dólares, según se ha hecho público, carece de estudios técnicos que la sustenten y no cuenta con un presupuesto aprobado para su operación. Tampoco se ha definido el destino de los actuales aviones Kfir, que continúan en funcionamiento.

“Este no es el momento de hacer semejante inversión. Es incoherente que el mismo gobierno que criticaba estas compras por ser ‘bélicas’ hoy quiera endeudar al país sin ofrecer garantías sociales ni operativas”, expresó Arbeláez.

De acuerdo con información oficial del Ministerio de Defensa, obtenida por la representante mediante un derecho de petición, no existen estudios técnicos, financieros ni estratégicos que respalden la compra de la nueva flota. Arbeláez señaló como prueba de ello tres aspectos centrales.

En primer lugar, dice la congresista, no hay análisis de costo-beneficio que compare la adquisición con la opción de mantener y modernizar los aviones Kfir. Segundo, los Kfir siguen siendo operativos, con un costo de mantenimiento de 61.000 millones de pesos anuales, y no se ha tomado una decisión sobre su disposición y, en tercer lugar, aseguró que no existe un presupuesto aprobado para operar los Gripen, lo que implicaría sobrecostos y comprometería recursos del Estado a futuro.