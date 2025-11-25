Quienes conocen la amistad de la primera dama Verónica Alcocer y el catalán, Manuel Grau, tenían claro que el extranjero correría en su auxilio, como ocurrió en Estocolmo, donde la esposa del presidente Gustavo Petro permanece encerrada sin poder viajar.

Las aerolíneas —según varios de sus más cercanos colaboradores— no le venden tiquetes aéreos porque su nombre aparece relacionado en la lista Clinton del Gobierno de Donald Trump. “Vive, por ahora, en 40 metros cuadrados”, dijo esta semana Petro.

Grau se conoce con Petro y Alcocer desde que el político de izquierda era alcalde de Bogotá y en algunas de sus vacaciones disfrutaba en una finca a las afueras de Barcelona.

Manuel viajó el domingo, 23 de noviembre, desde Bogotá hasta Suecia, según algunas informaciones. Y se desplazó hasta Estocolmo con Antonella, la hija menor del presidente, quien fue a ver a su madre. El traslado se adelantó horas después de que el propio Petro lamentara lo que ocurre con su esposa.

El europeo —quien hace parte de los tres catalanes que le hablan al oído al presidente, entre ellos, Eva Ferrer y Xavier Vendrell— fue captado por la cámara de un periodista del diario Expressen que grabó a la primera dama salir de un establecimiento comercial de ropa exclusiva.

Verónica Alcocer junto a Manuel Grau | Foto: EXPRESSEN/ X@Expressen

Ella, con gafas oscuras y chaqueta, lo observó con sorpresa, mientras él no detenía su cámara.

Detrás iba Antonella y Manuel Grau, de sombrero negro, chaqueta y guantes, quien intenta detener la grabación poniendo sus manos sobre el teléfono sin conseguirlo. Verónica Alcocer escapó a las preguntas argumentando que no habla inglés. No obstante, el propio presidente le contó al país que la madre de sus hijos permanecía en Suecia aprendiendo la segunda lengua.

Grau es uno de los hombres más cercanos a Verónica. Tan pronto Petro se convirtió en presidente, tuvo durante varias semanas una oficina en la Casa de Nariño.

Xavier Vendrell y Manel Grau, cercanos al presidente Gustavo Petro y la primera dama, Verónica Alcocer | Foto: Generalidad de Cataluña y Presidencia

Contrario a lo que ocurre con muchos extranjeros, obtuvo la ciudadanía colombiana en tiempo récord. El primero en conseguirla fue Xavier Vendrell —el hombre que habría manejado las bodegas de internet de la campaña Petro Presidente que fue señalado de recibir 500 millones de pesos a Papá Pitufo—; después la obtuvo Eva Ferrer (hoy asesora del Dapre), y posteriormente Manuel Grau.

A Grau, quienes lo conocen, lo consideran amante de los negocios y actualmente miembro de la junta directiva de Cisa, la central de inversiones del Estado colombiano. Como si fuera poco, ha interferido en varios asuntos del Gobierno, especialmente en el Ministerio de Cultura.

Eva Ferrer, asesora del Dapre. | Foto: Twitter

En abril de 2024, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez —opositor a Gustavo Petro—, tumbó un millonario contrato de basuras que impulsó el exalcalde Daniel Quintero, que tenía como objeto usar camiones de cargue lateral para la recolección de basuras.

Detrás del ‘jugoso’ negocio apareció el nombre de Manuel Grau. El proyecto costaba 251.000 millones de pesos.

Prueba de la cercanía entre Grau y Alcocer es que él acompañó a la primera dama a un encuentro oficial que sostuvo con el líder del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro.