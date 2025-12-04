La defensa desde el Gobierno Petro a Verónica Alcocer por su vida de rica en Suecia: “Aseveraciones perversas, de Macondo, de mucho hp”

“Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan quebrar la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aun conociendo los hechos, persisten los señalamientos. Como sociedad, necesitamos detenernos y reflexionar sobre lo que estamos construyendo en las redes sociales: el odio y la mentira no pueden convertirse en las fuerzas que guíen nuestra convivencia. Necesitamos reconstruirnos desde el respeto, la empatía y la verdad”.

De esta manera, Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, se pronunció por cuenta de las denuncias del medio sueco Expressen dando cuenta de la vida de lujos que lleva en ese país. Sin embargo, en dicho comunicado nunca aclaró cómo se sostiene económicamente en ese país, o si sigue siendo —o no— primera dama, respuestas que parte de la opinión pública espera conocer para aclarar múltiples dudas alrededor de su ausencia en el país y de innumerables viajes que ha hecho por el mundo, como si se tratara de una diplomática.

Bajo esta controversia, el ministro del Interior, Armando Benedetti, salió en defensa de Alcocer. Lo hizo en El Debate, de SEMANA: “Me parece exagerado y perverso, porque ¿cuál es la vida de lujo? Para que a ti te digan una vida de lujo tienen que mostrarte un capital que tengas en algún banco, tienen que mostrarte una mansión, tienen que mostrarte, no sé, de carros de lujo bajándote, no sé, fiestas, etcétera. Y nada de eso, lo que muestra es a una persona caminando por Suecia y a partir de ahí la gente saca una cantidad de elucubraciones y de respuestas y de conjeturas".

“Es lo que no puede seguir pasando en el periodismo y es todo a punta de conjeturas, que si a uno lo ven sentado en tal sofá, cree que el sofá es de uno. No señor, de pronto uno estaba haciendo espera. O, al contrario, está sentado ahí para pagar una deuda o llorando en un funeral, pero aquí sacan conjeturas siempre sin tener absolutamente ninguna prueba ni nada, porque alguien lo dice. Me parece perverso y bellaco ese tema, lo que han hecho”, agregó Benedetti.

El jefe de la cartera política fue más allá y señaló: “¿Cómo es posible que porque yo estoy en Suecia y están comprando aviones suecos, que vienen desde hace no sé cuántos años la compra, entonces vengan a decir que eso es porque está recibiendo la coima de los aviones suecos?”.

“Que además eso ha traído problema porque es que los F-16, que eran los que supuestamente se debían comprar, los habían ofrecido de segunda y ellos además no pueden aterrizar en cualquier pista, y el motor lo tienen en la barriga del avión y la pista tiene que tener unas condiciones diferente a los Grip, que sí pueden aterrizar en cualquier pista y pueden despegar desde cualquier pista. Entonces, esas aseveraciones son muy perversas, muy locales, muy de Macondo, de mucho HP”, puntualizó sobre el particular el ministro Benedetti.

Vea aquí sus declaraciones:

Expressen, el periódico sueco que reveló que la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, se da una vida de lujos en Suecia, ha seguido entregando detalles alrededor de su círculo más cercano.

Y mientras el presidente Gustavo Petro decía que “a tal grado ha llegado la ignominia”, quejándose de que su hija Antonella no podía ver a su mamá, el medio sueco publicó un video en el que mostraba a Alcocer y a su hija —la misma que Petro mencionó— supuestamente de compras en las calles de Estocolmo. El medio mostró que la hija viajó hasta Europa y está con su mamá, ambas a su vez acompañadas por el polémico empresario colombo-catalán Manuel Grau Pujadas.

Dentro del círculo de la primera dama, informó el medio sueco, destaca Kristofer Ruscon, propietario de la marca de champán Hatt et Söner, y Sofia Strand, esposa de Ruscon.

El director de relojes y multimillonario Olof Larsson, según la versión del referido medio, también es cercano a Verónica Alcocer. Larsson también es copropietario de la empresa de champán Hatt et Söner.