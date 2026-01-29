Nación

Contraloría avaló el multimillonario contrato que firmó el Gobierno para la compra de aviones Gripen

El ente de control accedió a la totalidad de la información, que ha sido clasificada como reservada por motivos de seguridad.

Redacción Semana
28 de enero de 2026, 11:57 p. m.
Nuevos aviones Gripen.
Nuevos aviones Gripen. Foto: El País

La Contraloría General de la República avaló el multimillonario contrato que firmó el Gobierno del presidente Gustavo Petro para adquirir 17 aviones Gripen que llegarán a reemplazar la flota de combate con la que cuenta Colombia en la actualidad.

El ente de control accedió a la totalidad del negocio, que se encuentra clasificado bajo la modalidad de información secreta y ultrasecreta, teniendo en cuenta que esta podría afectar la seguridad nacional.

YouTube video t82FQWT53XA thumbnail

Así fue como se logró determinar que la propuesta hecha por Saab (Suecia) ofreció la forma más temprana de reemplazar los aviones Kfir, la flota que actualmente tiene el país, pero además el negocio incluyó 17 aeronaves con entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico aeronáutico y armamento estratégico de última generación.

La Contraloría también confirmó que los Gripen, en términos operativos, tienen un costo por hora de vuelo inferior al de la competencia más cercana. Así mismo, se adaptan más fácil a la infraestructura colombiana para poder operar pistas más cortas e incluso carreteras.

