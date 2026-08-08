El mensaje de María Fernanda Cabal por fecha especial que generó reacciones: “Jamás he negado”

María Fernanda Cabal continúa ocupando un lugar destacado dentro del escenario político colombiano, especialmente por sus constantes pronunciamientos sobre asuntos de interés nacional. Sus posiciones frente a diferentes temas suelen generar conversaciones y provocar reacciones tanto entre quienes coinciden con sus planteamientos como entre sus principales críticos.

Esto cuesta el elegante vestido que lució Taliana Vargas durante la llegada del rey Felipe VI; explicó su significado y reveló la diseñadora

La exsenadora también mantiene una fuerte presencia en las plataformas digitales, donde sus publicaciones suelen alcanzar amplia difusión. A través de estos espacios, sus mensajes se convierten con frecuencia en punto de encuentro para debates, comentarios y opiniones de usuarios con diferentes perspectivas políticas, consolidando su visibilidad dentro de la discusión pública del país.

No obstante, este 8 de agosto, la excongresista se robó la atención de miles de personas con un inesperado post que realizó, donde envió un mensaje con relación a su cumpleaños. La famosa fue clara sobre esta fecha especial, refiriéndose a un detalle en particular.

María Fernanda Cabal indicó que nunca negaba la edad que tenía, por lo que tenía presente que mucho tiempo de vida lo dedicó a su país. Sus palabras se enfocaron en festejar los 60 años que cumplía, y que recibía con agradecimiento.

La celebridad mencionó que estaba contenta por el apoyo, cuidado y respaldo de Dios y los seguidores, quienes no la dejaban sola en su camino profesional y personal.

“Hoy cumplo años y jamás he negado mi edad. Cada año que pasa sirviendo a Colombia hace que este camino valga la pena. Son 60 motivos para agradecer a Dios y a ustedes que me acompañan en todo lo que hago”, escribió.

Muchas personas reaccionaron a este contenido, precisamente porque contenía una fotografía en la que sonreía y se mostraba muy elegante ante la cámara. Los fanáticos exaltaron su trabajo y su papel en la política.