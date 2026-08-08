El mensaje de María Fernanda Cabal por fecha especial que generó reacciones: “Jamás he negado”

María Fernanda Cabal continúa ocupando un lugar destacado dentro del escenario político colombiano, especialmente por sus constantes pronunciamientos sobre asuntos de interés nacional. Sus posiciones frente a diferentes temas suelen generar conversaciones y provocar reacciones tanto entre quienes coinciden con sus planteamientos como entre sus principales críticos.
La exsenadora también mantiene una fuerte presencia en las plataformas digitales, donde sus publicaciones suelen alcanzar amplia difusión. A través de estos espacios, sus mensajes se convierten con frecuencia en punto de encuentro para debates, comentarios y opiniones de usuarios con diferentes perspectivas políticas, consolidando su visibilidad dentro de la discusión pública del país.
No obstante, este 8 de agosto, la excongresista se robó la atención de miles de personas con un inesperado post que realizó, donde envió un mensaje con relación a su cumpleaños. La famosa fue clara sobre esta fecha especial, refiriéndose a un detalle en particular.
María Fernanda Cabal indicó que nunca negaba la edad que tenía, por lo que tenía presente que mucho tiempo de vida lo dedicó a su país. Sus palabras se enfocaron en festejar los 60 años que cumplía, y que recibía con agradecimiento.
La celebridad mencionó que estaba contenta por el apoyo, cuidado y respaldo de Dios y los seguidores, quienes no la dejaban sola en su camino profesional y personal.
“Hoy cumplo años y jamás he negado mi edad. Cada año que pasa sirviendo a Colombia hace que este camino valga la pena. Son 60 motivos para agradecer a Dios y a ustedes que me acompañan en todo lo que hago”, escribió.
Hoy cumplo años y jamás he negado mi edad. Cada año que pasa sirviendo a Colombia, hace que este camino valga la pena. Son 60 motivos para agradecer a Dios y a ustedes que me acompañan en todo lo que hago. #SoyCabal🇨🇴 pic.twitter.com/mf0AN1Hans— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 8, 2026
Muchas personas reaccionaron a este contenido, precisamente porque contenía una fotografía en la que sonreía y se mostraba muy elegante ante la cámara. Los fanáticos exaltaron su trabajo y su papel en la política.