Barrio La Palmirana estrena un moderno complejo deportivo y cultural tras años de abandono en Palmira

Lo que durante décadas fue un sector deteriorado y con altos índices de inseguridad se transformó, desde el pasado fin de semana, en un renovado espacio para el encuentro ciudadano. El barrio La Palmirana, en el sur de Palmira, inauguró su nuevo Complejo Deportivo y Cultural, una intervención largamente esperada por la comunidad.

El proyecto, impulsado por la Alcaldía de Palmira bajo el liderazgo del alcalde Víctor Ramos, buscó recuperar un área que los vecinos consideraban hostil y sin opciones para el disfrute familiar. Con esta obra, la administración municipal pretende fortalecer la convivencia, promover la actividad física y ofrecer alternativas recreativas para habitantes de todas las edades.

El complejo cuenta con juegos infantiles, máquinas biosaludables, senderos peatonales, zonas con enchape en caucho, señalización interna y sistemas de iluminación moderna. Además, incorpora elementos ambientales y espacios diseñados para actividades culturales, deportivas y lúdicas.

Durante el recorrido de inauguración, varios residentes coincidieron en que este es el proyecto más significativo ejecutado en la historia del barrio. Señalaron que los niños, jóvenes, adultos y personas mayores ahora tendrán un lugar seguro para ejercitarse, compartir y desarrollar expresiones artísticas.

“Desde que nació el barrio, nunca habíamos tenido una intervención de esta magnitud. Hoy por fin contamos con un sitio digno para que la comunidad se reúna y disfrute”, expresaron los vecinos en diálogo con el alcalde Ramos.

La administración municipal aseguró que continuará recuperando espacios públicos en otros sectores de Palmira, con el propósito de mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido social de la ciudad.

Evento para la juventud

En Palmira, miles de jóvenes participaron este sábado en el Pana Fest, la jornada central de la Semana de la Juventud organizada por la Alcaldía. El evento se realizó en la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez e integró actividades recreativas, culturales y de emprendimiento que se extendieron durante todo el día.

Los asistentes accedieron a espacios como Pana Burger, Zona Extrema, Zona Gamer, Zona Cosplay y la zona de conciertos, además de la Zona Emprende Joven, un espacio gratuito en el que 30 jóvenes presentaron sus productos y servicios. Según la administración municipal, la jornada buscó ofrecer experiencias diversas y fomentar la participación juvenil en escenarios seguros y gratuitos.