Valle del Cauca

Jóvenes de Palmira participaron masivamente en el Pana Fest durante la Semana de la Juventud

La Zona Cosplay fue uno de los puntos con mayor asistencia y celebró un concurso de disfraces de ánime

Redacción Semana
20 de noviembre de 2025, 3:38 p. m.
Pana Fest en Palmira
Pana Fest en Palmira | Foto: cortesía

En Palmira, miles de jóvenes participaron este sábado en el Pana Fest, la jornada central de la Semana de la Juventud organizada por la Alcaldía. El evento se realizó en la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez e integró actividades recreativas, culturales y de emprendimiento que se extendieron durante todo el día.

Los asistentes accedieron a espacios como Pana Burger, Zona Extrema, Zona Gamer, Zona Cosplay y la zona de conciertos, además de la Zona Emprende Joven, un espacio gratuito en el que 30 jóvenes presentaron sus productos y servicios. Según la administración municipal, la jornada buscó ofrecer experiencias diversas y fomentar la participación juvenil en escenarios seguros y gratuitos.

Durante el recorrido por el festival, el alcalde Víctor Ramos destacó la acogida del evento. Entre los asistentes, el joven Santiago Villanueva afirmó que se trató de un espacio “muy agradable y divertido”, y resaltó la oferta gastronómica y las presentaciones realizadas a lo largo del día.

La Zona Cosplay fue uno de los puntos con mayor asistencia y celebró un concurso de disfraces de ánime. Para Katherine Martínez, una de las participantes, el festival ofreció “un espacio muy completo”, con actividades variadas, compras y posibilidad de interactuar con artistas invitados. Samuel Bermúdez, concursante de Cali que asistió caracterizado como Inosuke Hashibira, calificó el Pana Fest como “una experiencia inolvidable”.

El festival también contó con la presencia de Patricia Azán, actriz de doblaje reconocida por dar voz a personajes como Cartman y Vicky en series animadas. Su participación hizo parte de la convención Palmicom, integrada al evento. Azán señaló la importancia de promover espacios gratuitos para la juventud y motivó a los asistentes a prepararse profesionalmente en las áreas que desean explorar.

Varios jóvenes se refirieron a su presentación. Valentina Duarte dijo sentirse “contenta de poder conocer y conversar con Patricia”; José Pérez destacó que asistir al festival había sido “una experiencia muy chévere” que esperaba desde la infancia; y Nicole Valencia afirmó que la presencia del Palmicom en Palmira “une a quienes disfrutan de las caricaturas” y celebró la visita de la artista.

El Pana Fest cerró con una alta participación y múltiples actividades diseñadas para integrar a la población juvenil en diferentes expresiones culturales, recreativas y creativas.

