La empresa colombiana Italcol puso en operación un sistema de energía solar en su planta de alimentos para mascotas ubicada en Palmira, Valle del Cauca, con una inversión cercana a $19.000 millones.

El proyecto permitirá cubrir alrededor del 30 % del consumo energético convencional de la operación y evitar la emisión de 1.303 toneladas de CO₂ equivalente al año, según información de la compañía.

La infraestructura instalada incluye más de 7.700 módulos solares bifaciales, una tecnología que permite captar radiación solar por ambos lados del panel para mejorar la eficiencia energética.

Con este sistema, la empresa busca reducir su dependencia de fuentes tradicionales de energía y disminuir la exposición a variaciones en los costos eléctricos.

De acuerdo con la compañía, el proyecto forma parte de un proceso de modernización que ha venido desarrollando la planta en los últimos años.

En los últimos cinco años, el grupo ha invertido entre 10 y 12 millones de dólares en la actualización de su operación de alimentos para mascotas en Palmira, una unidad que actualmente representa uno de los segmentos de crecimiento dentro del negocio.

“El negocio de Mascotas es hoy un motor estratégico para Italcol. Integrar energía solar a nuestra operación fortalece nuestra competitividad”, afirmó Juan Guillermo Pombo, gerente corporativo de la división de Alimentos para Mascotas.

La planta cuenta con certificaciones internacionales en gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y energía, entre ellas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001, además del registro del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) para la producción de alimentos balanceados.

Ubicada cerca del puerto de Buenaventura, la instalación abastece tanto el mercado nacional como exportaciones hacia países como Panamá, Ecuador y República Dominicana.

En conjunto, el grupo genera cerca de 930 empleos directos y más de 4.000 indirectos, lo que convierte a esta operación en un actor relevante para la actividad industrial y logística de la región.