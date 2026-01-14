Golpe a la criminalidad en Palmira: capturan a alias Jetse y El Viejo en operativo conjunto de Policía, Fiscalía y Ejército

Un operativo conjunto de alto impacto permitió la captura de dos presuntos responsables de homicidio en el municipio de Palmira, en una ofensiva dirigida contra estructuras criminales dedicadas a la violencia letal y al microtráfico en esta zona del Valle del Cauca.

La acción fue liderada por la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal de la Policía del Valle, en coordinación con el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación y el Gaula Militar.

El procedimiento incluyó la ejecución de tres diligencias de registro y allanamiento, mediante las cuales se hicieron efectivas órdenes de captura contra dos hombres conocidos con los alias de Jetse y El Viejo, señalados por el delito de homicidio.

Captura de Jetse y El Viejo en Palmira Foto: cortesía

El comandante encargado del Distrito Especial de Policía Palmira, teniente coronel Édison Aux Mora, aseguró que estas capturas no solo están relacionadas con hechos ya cometidos, sino con la prevención de nuevos crímenes. “De acuerdo con el proceso investigativo, los capturados estarían involucrados en la planeación de nuevas acciones criminales orientadas a la comisión de homicidios en el municipio de Palmira”, afirmó el oficial, al destacar el impacto preventivo del operativo.

Durante los allanamientos, las autoridades también incautaron una cantidad considerable de bazuco, lo que, según las investigaciones, estaría vinculado a redes de microtráfico asociadas a estos mismos grupos delincuenciales. De manera paralela a las capturas, las autoridades señalaron que este resultado debilita la financiación ilegal y la capacidad operativa de las estructuras criminales que operan en el municipio.

Tras su detención, alias Jetse y El Viejo fueron dejados a disposición de la autoridad judicial competente, que les impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, la cual deberán cumplir en centro penitenciario y carcelario.

El alcalde de Palmira, Víctor Ramos, se pronunció tras conocerse el resultado del operativo y resaltó la articulación entre la fuerza pública y los organismos judiciales. “No daremos tregua a la delincuencia. Quiero destacar y agradecer la labor incansable de nuestra Policía, el Ejército y la Fiscalía. Este operativo es una muestra clara de que en Palmira el que la hace, la paga”, manifestó el mandatario, al señalar que la prioridad de su administración es proteger la vida y la seguridad de los ciudadanos.

Las autoridades confirmaron que las labores de inteligencia y las acciones operativas continuarán en Palmira, con el objetivo de identificar, capturar y judicializar a otros integrantes de bandas criminales vinculadas a homicidios y al tráfico de estupefacientes en el municipio.