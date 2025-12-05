Suscribirse

Finanzas públicas

“Una crisis de ingresos tributarios es algo que no está sucediendo”, ministro de Hacienda, Germán Ávila

En la rendición de cuentas, el funcionario habló de mitos en relación con las variables de la economía.

Redacción Economía
5 de diciembre de 2025, 4:33 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda
Germán Ávila, ministro de Hacienda | Foto: Banco de la República / Rueda de prensa / Youtube

De manera reiterada, en el país han sonado alertas sobre un bajo nivel de los ingresos tributarios que se están logrando, como parte de la tarea de la Dian de recaudar los impuestos entre los contribuyentes, a partir de varios tributos.

De esos recursos que van a la bolsa pública es que se financian la mayor parte de los gastos del Estado, tanto para el funcionamiento como para adelantar los programas sociales y planes económicos que son los que conducen a fomentar el desarrollo.

Al respecto, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la rendición de cuentas que deben hacer las entidades públicas para esta época, y que presentó a los colombianos este viernes 5 de diciembre, dijo que no hay tal.

“Una crisis de ingresos tributarios es algo que no está sucediendo”, manifestó el funcionario, que sigue a la espera de la evolución que tendrá el proyecto de ley de financiamiento, actualmente en trámite en el Congreso de la República.

“Mantenemos una tendencia creciente de ingresos tributarios. Tuvimos una reducción en 2024, pero fue resultado de anticipos en los ingresos (cobraron más retención en la fuente, por un decreto emitido en ese entonces).

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la rendición de cuentas del sector de las finanzas públicas.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la rendición de cuentas del sector de las finanzas públicas. | Foto: Ministerio de Hacienda / Redes Sociales-X

La explicación a los números bajos que están en los registros, según Ávila, tiene que ver con los ajustes y la normalización que tuvieron que realizar (devolvieron saldos), por lo tanto, el comparativo que fue con ingresos altos es lo que ahora hace ver las cifras más achicadas.

En números concretos, de acuerdo con lo manifestado por Ávila, se pasó de 253,9 billones de pesos en 2024, a una proyección de 317 billones para 2026. “Tenemos un crecimiento de los ingresos potencialmente superior a la del gasto tributario. El nivel de gasto que se mantiene fue el exigido para estos años desde el momento de la pandemia”, dijo en la rendición de cuentas.

¿Todo está bien?

La presentación realizada por el ministro Ávila estuvo enfocada en tumbar los mitos que, según dijo, aparecieron desde que se inició el gobierno. “Se hicieron anuncios catastróficos porque se trataba de un gobierno progresista. Pero hemos venido mostrando resultados distintos, sin desconocer las complejidades económicas que suponen la administración de un país”.

Con ese preámbulo, habló de lo que son, según sus cuentas, los resultados de la economía. “Ese fue otro mito porque se hablaba de que íbamos a tener una recesión, y lo que mostramos es que, después de los ciclos de crecimiento acelerado y desaceleración, tras la pandemia, llevamos 3 años de crecimiento sostenido”, sostuvo el ministro.

El déficit fiscal para 2024, según el Plan Financiero 2025.
El déficit fiscal para 2024, según el Plan Financiero 2025. | Foto: Ministerio de Hacienda

Es bien sabido que el ministro de Hacienda, entre sus tareas, tiene la de echar agua sobre los incendios. Aún con las cuatro crisis que se han descrito en Colombia: energética, fiscal, de salud y la de seguridad, Ávila dejó en el ambiente la sensación de que “todo está bien”. La economía crecerá en un 2,7 % en 2025 y recordó que se tuvo la buena noticia de que el tercer trimestre del año fue más expansivo de lo que se esperaba, inclusive, con una cifra de 3,7 %, “la más alta desde 2015″, enfatizó.

Habló de los niveles en los que está el desempleo, que se mantiene en un solo dígito y de la inflación, que está en los alrededores del 5 %, por lo que aprovechó el momento para reiterar a la junta del Banco de la República, que hay suficiente espacio para bajar las tasas de interés, lo que sería benéfico para la economía. “Esta senda positiva de la economía podría ser reforzada con el esfuerzo del Banco de la República, en un contexto de estabilidad de la tasa de inflación”, manifestó.

