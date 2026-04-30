Finanzas Personales
Pilar Solidario 2026: Paso a paso, requisitos y el monto que recibirán los adultos mayores de 60 años
El programa busca apoyar a quienes no tienen pensión con un ingreso mensual condicionado.
Siga las noticias sobre Finanzas Personales en Discover y tome decisiones informadas
30 de abril de 2026 a las 3:39 p. m.
El subsidio se debe solicitar en el DPS. Foto: Alcaldía de Cali
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento