El Juzgado 25 Penal con Funciones de Conocimiento de Bogotá dispuso una sanción de arresto por cinco días contra el recientemente designado interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, exalcalde de Cali.

Jorge Iván Ospina: Juzgado ordena cinco días de arresto para el interventor de la Nueva EPS

La medida obedece al incumplimiento de una acción de tutela que, según se indicó, comprometió la vida de uno de los afiliados.

La Nueva EPS, considerada la entidad promotora de salud más grande del país, fue intervenida por el Gobierno y, a partir de ese momento, la institución comenzó a atravesar un marcado deterioro.

Jorge Iván Ospina. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana

Hace pocos días Ospina asumió como interventor e inicia su gestión enfrentando esta determinación judicial, surgida del hecho de que no se garantizó la atención requerida para uno de los pacientes de la EPS.

Este 1 de mayo, Ospina se refirió a lo sucedido y en un video publicado en redes sociales defendió su postura y la de la EPS, así como explicó el caso.

“Debo decir que institucionalmente es merecida la sanción y es merecida la tutela. Los hechos: el año anterior, en el mes de diciembre, una señora tuvo una afección cerebral, para lo cual fue necesario adelantar un procedimiento quirúrgico, una terapia endovascular de altísima complejidad. La medicina prepaga que tenía la señora fue una medicina prepaga que no cubrió dicho tratamiento”, dijo.

¿Es merecida la medida de arresto contra el agente interventor de Nueva EPS, @JorgeIvanOspina?



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“Se orientó que la nueva EPS debía cubrir, pero la Nueva EPS no fue oportuna de la autorización. La señora sacó de su bolsillo los 63 millones de pesos que costó el tratamiento para poder salvar su vida y claramente debe solicitar el reintegro del recurso”, aseveró.

Ospina dijo que la afiliada cobró el reintegro monetario a la Nueva EPS en más de una ocasión, pero la entidad no le pagó y ahora esa sancionada por no haber girado el reembolso.

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“Es institucionalmente legítima, pero es individualmente inapropiada, porque yo solo llevo 10 días en el cargo, porque no habíamos observado y habíamos conocido de dicha solicitud por parte de la señora a la nueva EPS”, dijo.

Ospina aseguró que el sábado 2 de mayo se van a reintegrar los recursos a la mujer y que se revisará el estudio de caso para que no vuelva a ocurrir.

Jorge Iván Ospina Interventor de la Nueva EPS Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

“Se informará al juzgado para que levante la orden de arresto”, dijo.