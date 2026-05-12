El aceite de oliva como aliado para la “eterna juventud”: estos son los beneficios de su consumo

El aceite de oliva fue descrito recientemente como “lo más parecido a una fuente de eterna juventud”, debido a sus posibles efectos sobre el envejecimiento y la salud del cuerpo.

Hantavirus: ¿es realmente rara la transmisión entre personas?

Expertos comparten los beneficios de consumir aceite de oliva. Foto: Getty Images

Las declaraciones fueron hechas por el doctor en Antropología Emilio Lara en entrevista con la revista Men’s Health, donde destacó las propiedades del aceite de oliva extra virgen y su impacto en la calidad de vida de las personas. Según explicó, este alimento funciona como un “regenerador celular” gracias a su alto contenido de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios.

El experto aseguró que el aceite de oliva ayuda a combatir el estrés oxidativo, uno de los procesos que más influyen en el envejecimiento celular y en la aparición de distintas enfermedades. Además, señaló que su consumo constante ha sido relacionado con una mejor salud cardiovascular y cerebral.

De acuerdo con la Fundación Española del Corazón, este alimento contiene grasas monoinsaturadas saludables, vitamina E y polifenoles que ayudan a proteger el sistema cardiovascular. Varios estudios también han encontrado que puede contribuir a reducir el colesterol LDL, conocido como “malo”, mientras mantiene estable el HDL o colesterol “bueno”.

Pero los beneficios no terminarían ahí. Investigaciones recientes también estudian el impacto del aceite de oliva en el cerebro y cómo podría ayudar a disminuir el riesgo de deterioro cognitivo y enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

La Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas (AARP) también destaca que el aceite de oliva puede favorecer la digestión, reducir procesos inflamatorios y convertirse en un aliado dentro de una alimentación equilibrada, especialmente cuando reemplaza grasas saturadas y productos ultraprocesados.

Bendecir una casa con aceite es una práctica bíblica que simboliza la consagración del hogar a Dios, utilizando el aceite de oliva como medio para invocar la protección divina y la presencia del Espíritu Santo. Foto: Getty Images

¿Vapea en sitios públicos? Estas son las multas y prohibiciones por su uso en Colombia

El interés por ese alimento tiene incluso respaldo en estudios sobre las llamadas “zonas azules”, regiones del mundo donde viven algunas de las personas más longevas del planeta. Lugares como Creta, Cerdeña e Ikaria tienen en común el consumo frecuente de aceite de oliva dentro de la dieta mediterránea.

Eso sí, especialistas recomiendan elegir aceite de oliva extra virgen, ya que es el menos procesado y el que mejor conserva sus propiedades antioxidantes y nutricionales.

Además de sus beneficios para la salud, Emilio Lara recordó que este producto tuvo un enorme valor histórico en las antiguas civilizaciones mediterráneas, al punto de ser conocido como “el petróleo de la Antigüedad” por su importancia económica y cultural.