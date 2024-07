Asociación Colombiana de Salud Mental denuncia aumento de suicidios en personal de salud; “hacemos un llamado a la reflexión”

Desafortunadamente, no es el único suicidio en el personal del área de la salud que se ha presentado en el transcurso de este año. Hacemos un llamado a la reflexión como sociedad, dice la asociación. | Foto: Getty Images

E indica que no se trata de un caso aislado. “Desafortunadamente, no es el único suicidio en el personal del área de la salud que se ha presentado en el transcurso de este año. Hacemos un llamado a la reflexión como sociedad. ¿Qué está pasando con la salud mental de nuestros médicos, residentes, médicos internos, enfermeras, paramédicos y personal de la salud en general?”, señala la asociación.

Para la entidad, “no es posible que quien estudia y se especializa para servir a la salud de los colombianos, no tenga salud física y mental, no se puede brindar lo que no se tiene”.