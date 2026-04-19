La Toxi Costeña relató el oscuro episodio que la llevó a ingerir un tarro de pastillas: “Era infeliz”

La Toxi Costeña, una de las creadoras de contenido que ha ganado mayor visibilidad en redes sociales en los últimos años, sorprendió al revelar uno de los episodios más duros de su vida durante una entrevista en La Red, del Canal Caracol.

En medio de su creciente popularidad, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2, decidió mostrar una cara distinta a la que suele compartir en internet y habló abiertamente sobre los momentos en los que pensó en acabar con su vida.

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Frente a las cámaras del programa de entretenimiento, dijo: “Yo creo que estoy viva por la misericordia de Dios… yo me tomé un frasco de pastillas”.

Sin embargo, explicó que lo que consumió fueron vitaminas, lo que evitó un desenlace fatal. “Dormí como una loca, pero no… mi intención sí era morir”, agregó, dejando en evidencia la profundidad de su dolor en ese momento.

Exparticipante de 'La casa de los famosos Colombia 2'. Foto: Cortesía Canal RCN

Según su testimonio, esta situación no fue aislada, sino el reflejo de una etapa especialmente difícil que se complicó después de la pandemia.

La creadora de contenido recordó que, en ese entonces, trabajaba como cajera y enfrentaba serias dificultades económicas. A esto se sumó un episodio en el que fue víctima de un robo en su lugar de trabajo, cuya responsabilidad tuvo que asumir, lo que agravó aún más su situación.

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Las condiciones en ella generaron un fuerte estrés, al cual no supo darle manejo, pues no contaba con el espacio para descansar correctamente ya que dormía en un colchón inflable en el suelo, lo que le generó fuerte dolores físicos que se sumaron a su desgaste emocional.

En medio de ese panorama, recordó un momento particularmente revelador en el que, arrodillada, cuestionó su propia existencia. “Dios mío, si tú me trajiste a este mundo para ser tan infeliz…”, expresó, reflejando la angustia que la acompañaba en ese entonces.

No obstante, su historia dio un giro inesperado, y semanas después, algunos audios suyos comenzaron a circular en redes sociales junto con la canción Macta llega, lo que la catapultó a la viralidad.

A partir de ese momento, su vida cambió de manera radical y empezó a abrirse camino en la industria del entretenimiento digital, obteniendo mejores oportunidades para ella y su familia.