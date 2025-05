Karina García se sinceró en SEMANA y se fue en contra de La Toxicosteña.

“Las palabras con las que se referían a mí, despectivamente, mis ex ‘chicas fuego’, que son Yina y La Tóxica, porque de un momento a otro me empezaron a coger fastidio, pero obviamente se sabía que era porque me veían como una competencia muy grande, sintieron pasos de animal grande y por eso fue que me empezaron a atacar, cuando lo único que hice fue ser buena compañera y ser leal”.