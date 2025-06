La Toxicosteña reveló la razón por la que parpadea tanto: “Estamos jodidos”

En la recta final de La casa de los famosos Colombia, algunos de los exparticipantes han regresado al juego para ser jefes de campaña de los finalistas, además de compartir momentos especiales con quienes fueron sus compañeros desde el pasado mes de enero.

Esto ha generado que, de manera accidental, se revele información del mundo exterior, e incluso, de algunos comentarios que se realizan en redes sociales con respecto a su apariencia física y formas en las que lucen frente a las cámaras.

Estafas a nombre de la Toxicosteña | Foto: Canal RCN

Una de las que se dio cuenta de lo sucedido fue Cindy Ávila, mejor conocida como La Toxicosteña, quien ha sido criticada por haberse realizado varias cirugías estéticas y por su parpadeo constante.

Es por esto que, en medio de una reciente charla con Emiro Navarro, la creadora de contenido y cantante expuso su frustración con respecto al tipo de comentarios que generan y comparten los fanáticos del programa del Canal RCN.

“Oiga, a nosotros nos critican lo mínimo. imaginate que yo espabilo, pues yo tengo astigmatismo y miopía y yo no uso los lentes porque no los traje, no quise, entonces yo espabilo muchísimo, puedo hacerlo 100 veces aquí en un momentito. Afuera me critican porque espabilo, ahora imaginate lo demás”, confesó.

La mujer reveló que se dio cuenta, puesto que, las recientes visitas le han hecho comentarios al respecto. Esto le hizo analizar la situación y llegó a la conclusión de que estaba siento observada con respecto a la condición que presenta a nivel visual.

“¿Sabes por qué sé que sí? Porque primero, Yina me preguntó y que por que espabilaba tanto y hoy vino Alfredo y en un momento me dijo ‘Ahí si no espabilas’“, mencionó en medio de risas.

No obstante, La Toxicosteña mostró preocupación por estar siendo vista 24/7, ya que es consciente de que podría estar siendo juzgada con respecto al físico.

“Ahora imagínate cuando uno se saca los mocos, cuando uno hace otras cosas estamos expuestos y vulnerables, estamos jodidos”.