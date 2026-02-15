Nación

Policía captura a hombre señalado de abusar de una menor de edad en la localidad de Fontibón, en el occidente de Bogotá

La propia madre de la menor fue quien denunció los hechos ocurridos al interior de su vivienda.

Redacción Nación
15 de febrero de 2026, 4:00 p. m.
Capturado presunto abusador de una menor en Bogotá.
Foto: Policía

La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la captura de un hombre de 21 años, señalado como el presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo con un menor de edad.

Los hechos se registraron en la localidad de Fontibón, al occidente de Bogotá, en donde las unidades adscritas al CAI de Sabana Grande dieron con el paradero de este sujeto tras recibir una denuncia.

La central de radio de la Policía Metropolitana de Bogotá recibió una alerta por un posible caso de abuso sexual contra una menor de dos años de edad en el barrio Puente Grande, al occidente de la ciudad.

La propia madre de la menor fue quien denunció los hechos ocurridos al interior de su vivienda. De acuerdo con su testimonio, ella estaba compartiendo con este sujeto y se ausentó por algunos minutos.

Al regresar, de acuerdo con el relato, encontró a la menor llorando y evidenció signos de una posible agresión, razón por la cual dio aviso inmediato a las autoridades, quienes se encuentran adelantando las respectiva investigación.

El hombre, de 21 años de edad, fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde un juez de control de garantías le impuso medida privativa de la libertad mientras avanza el proceso.

