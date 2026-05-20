La candidata presidencial Paloma Valencia visitó al expresidente Álvaro Uribe en su finca después de que seguidores del Pacto Histórico llegaran hasta el lugar ubicado en Llanogrande, Antioquia, para manifestarse contra el mandatario.

“Es muy grave que se metan con las familias. Es absolutamente inaceptable y ellos vienen haciéndolo ya hace mucho rato (...). La política no puede estarse metiendo con los hijos, ni con las familias”, expresó la aspirante a la Casa de Nariño.

Él es el congresista electo del Pacto Histórico que lideró las protestas con pintura cerca de la vivienda de Álvaro Uribe

Los hechos sucedieron en la tarde del martes, 19 de mayo, cuando un numeroso grupo de personas que se transportaba en tres buses llegó hasta la zona para pintar un grafiti sobre los falsos positivos a solo 300 metros de la casa del exmandatario. Entonces, Uribe suspendió su agenda en Medellín para regresar a la residencia donde se encontraba su familia.

“¡Qué horrible un país donde la política lleva a que los adversarios políticos hostiguen los hogares! Es una falta de respeto y de solidaridad generar incertidumbre en la propia casa de uno, pero ese es el Pacto Histórico, ese es Iván Cepeda, que no saben hacer política sino desde el odio, la confrontación y la instigación a la violencia”, afirmó Valencia.

Dura reacción de Álvaro Uribe tras protestas en su vivienda: “Primero me tienen que matar antes que venir a maltratar a mi familia”

La candidata recordó que cuando se cayó la reforma a la salud promovida por la administración Petro, los seguidores del Gobierno también llegaron a la casa de los senadores que votaron por el hundimiento, buscando intimidarlos.

“Esto no era una toma simplemente para pintar. Si usted viene con puñaletas, no viene simplemente a pintar. Es una toma que venía organizada por Iván Cepeda, como se evidenció cuando Sergio Molina habló con ellos y vio cómo les entraba la llamada de Iván Cepeda que ordenaba hostigar a la familia del presidente Uribe”, relató Valencia.

En medio de un evento donde coreaban arengas contra el expresidente Uribe, Petro le envió un mensaje: “Un mural pintado por la juventud no es una amenaza”

Y agregó: “Yo me preguntaría qué estaría diciendo Gustavo Petro si tres busetadas de personas enemigas de él se bajaran al lado de la casa de él a pintar la toma del Palacio de Justicia del M-19 y a hostigarle a su familia. Ahí sí no le gustaría”.

Pese a los ataques, Valencia y Uribe le pidieron a la militancia no tomar represalias contra el congresista electo Hernán Muriel, porque aseguran que el debate político debe resolverse en la plaza pública. El activista asegura que está en riesgo.

El expresidente aseguró que una persona de su equipo fue perseguida con un puñal y recibió heridas superficiales. Además, un mayor de la Policía que hace parte de su equipo de protección también resultó herido en una mano.