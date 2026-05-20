Concejal Darío Fernando Cepeda deberá responder ante la Procuraduría por posible participación política indebida

Una queja disciplinaria de 19 páginas fue radicada ante la Procuraduría General de la Nación contra el concejal de Bogotá Darío Fernando Cepeda Peña, dos integrantes de su Unidad de Apoyo Normativo (UAN) y dos funcionarias de la Contraloría de Bogotá, por presunta participación en actividades políticas y electorales durante las campañas al Congreso de 2026.

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Procuraduría General de la Nación. Foto: Procuraduría General de la Nación.

El documento, conocido por este medio, fue presentado por Jhon Marlon Bañol, quien aseguró haber sido coordinador logístico de la campaña de la hoy representante a la Cámara Luz Marina Gordillo Salinas.

En la denuncia sostiene que tuvo “acceso personal, continuo, directo e inmediato” a la organización interna y a las actividades proselitistas adelantadas durante el proceso electoral.

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La queja también menciona a las funcionarias Betty Salazar y Adriana Carolina Linares, adscritas a la UAN del concejal Cepeda, así como a Laura Velandia Trujillo y Andrea Luengas Muñoz, vinculadas a la Contraloría de Bogotá.

Según el denunciante, entre 2025 y marzo de 2026 se habrían realizado actividades de campaña en favor de la entonces candidata a la Cámara Luz Marina Gordillo Salinas y del aspirante al Senado Óscar Sánchez León.

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El escrito señala que las funcionarias participaron en reuniones políticas, coordinación territorial, distribución de material publicitario y logística electoral.

Uno de los apartes de la queja describe una supuesta “doble agenda proselitista” en reuniones políticas en Bogotá. De acuerdo con el relato, primero intervenía el entonces candidato liberal al Senado y luego ingresaba Gordillo Salinas para dirigirse a los mismos asistentes, mientras coordinadores cambiaban la publicidad del evento.

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El documento también afirma que las instrucciones sobre horarios, lugares y responsables eran compartidas mediante grupos de WhatsApp y coordinación interna de campaña. La Procuraduría deberá determinar si abre una investigación disciplinaria formal por los hechos denunciados.