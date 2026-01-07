Política

Petro culpa a los políticos que hicieron “trizas la paz” de la crisis diplomática con Estados Unidos

El presidente Petro arremetió en medio de la marcha que convocó en la Plaza de Bolívar.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 11:52 p. m.
Plaza de Bolívar, presidente Gustavo Petro.
Plaza de Bolívar, presidente Gustavo Petro. Foto: Captura de video

El presidente Gustavo Petro se fue en contra de los congresistas y líderes políticos de la oposición tras señalarlos este miércoles, 7 de enero, como los supuestos responsables de la crisis diplomática y las tensiones que se han generado en los últimos días con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

“Los mismos políticos con relaciones con el narcotráfico y de haber hecho trizas la paz, esos mismos son los responsables de esta crisis diplomática, verbal, por ahora, que ha estallado entre Estados Unidos y Colombia”, dijo el mandatario colombiano.

El mensaje del mandatario se conoció en medio del discurso que dio en plena Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, donde convocó a una de las concentraciones de marchantes que citó en busca de respaldo popular por la arremetida de Trump en su contra y en rechazo por la captura de Nicolás Maduro.

Esta no es la primera vez que el gobierno colombiano culpa a la oposición de la crisis con Estados Unidos, de hecho, hace pocos días los ministros de Trabajo, Antonio Sanguino, y de Justicia (E), Andrés Idárraga, denunciaron a varios congresistas por las supuestamente incentivar una intervención militar extranjera.

Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump.
Presidente Gustavo Petro, Presidente Donald Trump. Foto: Cuenta de X Dapre, AP

Petro también insistió en su discurso que las tensiones con Trump no son personales, sino que fue: “Esa mentira política creada en Miami por los políticos colombianos que a todos vimos ir, esa bolsa de mentiras contadas allá, llegaron a convencer a Trump que yo era fábrica de cocaína”.

El mandatario se refirió al grupo de congresistas colombianos que viajaron a Estados Unidos para tener reuniones estratégicas con parlamentarios de ese país, para supuestamente denunciar los discursos de odio y advertencias que ha hecho el jefe de Estado colombiano.

Su declaración se dio minutos después de la primera llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, luego de las duras tensiones que se han dado en los últimos días tras la captura de Nicolás Maduro, el líder de la dictadura que se sembró en Venezuela.

YouTube video MzVqe93GOOE thumbnail

