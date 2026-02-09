Cauca

Ejército desmantela depósito de armas, drones y explosivos de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en el Cauca

La operación fue llevada a cabo en el corregimiento El Sinaí, Cauca, y golpeó las redes armadas de ese grupo en tres departamentos.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 4:36 p. m.
Tras cuatro horas de fuertes combates, entre el Ejército Nacional y hombres de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano – disidencia de la Segunda Marquetalia, las autoridades lograron desmantelar un importante centro de acopio de armas, explosivos, municiones y drones, material que sería utilizado para ejecutar acciones terroristas contra la Fuerza Pública y la población civil en el suroccidente del país.

Los hechos sucedieron en el corregimiento El Sinaí, en Argelia, Cauca, lugar en el que se distribuía el arsenal a las redes de esa organización ilegal en los departamentos del Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el lugar, aseguró el Ejército, se incautaron 12 fusiles, un fusil lanzagranadas, 2.986 cartuchos de diferentes calibres, cuatro armas cortas, 42 proveedores, cuatro granadas, drones, equipos tecnológicos, material de comunicaciones e intendencia.

Las autoridades creen que el mega depósito pertenecía a la Estructura Diomer Cortés, grupo al servicio de alias Diomedes o Chichico.

“Esta importante operación militar fue posible gracias a la coordinación interinstitucional entre el Ejército Nacional, la Policía Nacional y el apoyo de capacidades aéreas y especializadas de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, lo que permitió realizar el primer golpe estratégico contra este grupo terrorista en los últimos seis meses, afectando de manera directa las capacidades logísticas y armamento de la Estructura Diomer Cortés”, dijo el Ejército.

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

De esta manera, las tropas le estarían cerrando espacios a las intenciones criminales de esa agrupación armada y evitando la materialización de atentados que buscaban generar zozobra en esta importante región del país.

El Valle, el Cauca y Nariño son tres de los departamentos más golpeados por las acciones insurgentes en el país. Por ejemplo, el alcalde del municipio de Suárez, César Libardo Cerón, dijo en noviembre que la situación que se vive en su municipio es insostenible.

“No queremos vivir más lo que vivimos esta madrugada, este día lunes; no es justo con los suareños que cada día de por medio, cada fin de semana, tengamos ataques permanentemente, que lo único que han hecho es afectar a la comunidad civil, la comunidad que merece vivir tranquila”, manifestó en su momento.

Desmantelan depósito de armas de la Nacional Ejército Bolivariano – Segunda Marquetalia.

