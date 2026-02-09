Regiones

Ejército reporta fuertes combates con la Segunda Marquetalia en el Cauca: esto se sabe

Hay un fuerte despliegue militar en Argelia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

9 de febrero de 2026, 12:10 p. m.
Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.
Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia. Foto: Ejército.

Este lunes, 9 de febrero, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que sostiene fuertes combates con las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°4 sostienen combates con presuntos integrantes de la estructura Diomer Cortes del grupo armado organizado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano — Segunda Marquetalia, en el corregimiento El Sinaí, del municipio de Argelia, #Cauca”, informó la institución castrense.

Ataque con explosivos al Ejército deja dos militares heridos en Norte de Santander: soldados dieron de baja a miembro del ELN

De acuerdo con el Ejército, esta operación busca desarticular las acciones terroristas que buscan afectar a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública. “La operación se mantiene en desarrollo como parte de las acciones sostenidas contra los factores de inestabilidad que afectan la seguridad en esta zona del país”, agregó la institución.

Las tropas tienen objetivos definidos contra este grupo armado ilegal, que mantiene en jaque la seguridad de la población en general, la cual ha sido amenazada si colabora con los militares o policías que garantizan la seguridad en la zona.

Nación

Otro golpe a alias el Bendito Menor: La Fiscalía capturó a un cabecilla de los Conquistadores de la Sierra

Nación

Así vivían los guerrilleros del ELN bombardeados por orden del presidente Petro: un búnker al descubierto

Nación

Jaime Ramírez Cobo: el intocable para la justicia, pese a las pruebas en su contra

Pereira

El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

Nación

¿Corte Suprema tiene frenadas las investigaciones contra Benedetti por recusaciones sin resolver?

Nación

Director de la UNGRD llegó a Lebrija: la entidad busca coordinar la respuesta a emergencia por creciente súbita

Política

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Cali

Atentado terrorista en la vía Villa Rica-Caloto, Cauca: explota un carrobomba; esto es lo que se sabe

Nación

Gobierno dice que “no es enemigo de la ciudadanía”, tras protestas en Cauca contra fumigaciones con glifosato

Cali

En video quedó el impresionante robo de una camioneta de una concesión en el Cauca

“La operación va enfocada por una caleta de este grupo armado en la zona, por lo que están impidiendo que las tropas avancen, porque sería una baja importante de las economías ilegales”, precisó una fuente consultada por SEMANA.

“Que paren los bombardeos”: familiares de militares y policías secuestrados hacen llamado luego de reunión Trump-Petro y que desencadenó ofensiva de las Fuerzas Militares

Asimismo, indicó que esta acción militar hace parte de la iniciada el 30 de enero, con el despliegue de tropas especiales en el Cañón del Micay, en el marco de la Operación Perseo, que apunta contra todas las estructuras ilegales que delinquen en el sur del país.

Los grupos criminales en el país se fortalecieron en medio de la política de paz total del presidente Gustavo Petro. En ese combo están el ELN, las disidencias de las Farc, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, que tienen más de 25.000 hombres entre armados y redes de apoyo.
Disidencias de las Farc. Foto: AFP

A esta hora avanzan los fuertes combates entre los ilegales y uniformados del Ejército Nacional, con apoyo aéreo y el uso de artillería, con el fin de aumentar la precisión de los ataques contra estos criminales.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional entregue más detalles de esta ofensiva que adelanta en el departamento del Cauca.

Más de Nación

Alias Naín y alias bebecita BENDITO

Otro golpe a alias el Bendito Menor: La Fiscalía capturó a un cabecilla de los Conquistadores de la Sierra

Operaciones militares en contra de las disidencias de las Farc.

Ejército reporta fuertes combates con la Segunda Marquetalia en el Cauca: esto se sabe

Semana revela imágenes de la zona donde fueron bombardeados integrantes del ELN en Norte de Santander.

Así vivían los guerrilleros del ELN bombardeados por orden del presidente Petro: un búnker al descubierto

Jaime Ramírez Cobo Enlace entre el Gobierno y el Congreso en el escándalo

Jaime Ramírez Cobo: el intocable para la justicia, pese a las pruebas en su contra

Miguel Ángel Alzate Quintero, conocido como alias Chucha, asesinado en Pereira en una presunta guerra de prestamistas gota a gota.

El gota a gota y el tusi desatan guerra entre delincuentes colombianos con presencia en varios países: “Viene desde Uruguay, Panamá y Brasil”

El ministro del Interior, Armando Benedetti.

¿Corte Suprema tiene frenadas las investigaciones contra Benedetti por recusaciones sin resolver?

El director de la UNGRD, Carlos Carrillo llegó a Santander

Director de la UNGRD llegó a Lebrija: la entidad busca coordinar la respuesta a emergencia por creciente súbita

DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿Quién tiene el mejor plan para el país?

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Conclave Casa Nariño

“¿Qué medidas se han adoptado para evitar una eventual fuga?”: la gran pregunta que le plantearon a la fiscal general sobre Jaime Ramírez Cobo

Policías asesinado en Anorí, Antioquia.

Recompensa de 200 millones de pesos por información sobre los implicados en el crimen de dos policías en Anorí, Antioquia

Noticias Destacadas