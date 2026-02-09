Ejército reporta fuertes combates con la Segunda Marquetalia en el Cauca: esto se sabe

Este lunes, 9 de febrero, el Ejército Nacional, por medio de la Tercera División, dio a conocer que sostiene fuertes combates con las disidencias de las Farc de la Segunda Marquetalia.

“Tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido N.°4 sostienen combates con presuntos integrantes de la estructura Diomer Cortes del grupo armado organizado Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano — Segunda Marquetalia, en el corregimiento El Sinaí, del municipio de Argelia, #Cauca”, informó la institución castrense.

De acuerdo con el Ejército, esta operación busca desarticular las acciones terroristas que buscan afectar a la población civil y a los integrantes de la Fuerza Pública. “La operación se mantiene en desarrollo como parte de las acciones sostenidas contra los factores de inestabilidad que afectan la seguridad en esta zona del país”, agregó la institución.

Las tropas tienen objetivos definidos contra este grupo armado ilegal, que mantiene en jaque la seguridad de la población en general, la cual ha sido amenazada si colabora con los militares o policías que garantizan la seguridad en la zona.

“La operación va enfocada por una caleta de este grupo armado en la zona, por lo que están impidiendo que las tropas avancen, porque sería una baja importante de las economías ilegales”, precisó una fuente consultada por SEMANA.

Asimismo, indicó que esta acción militar hace parte de la iniciada el 30 de enero, con el despliegue de tropas especiales en el Cañón del Micay, en el marco de la Operación Perseo, que apunta contra todas las estructuras ilegales que delinquen en el sur del país.

A esta hora avanzan los fuertes combates entre los ilegales y uniformados del Ejército Nacional, con apoyo aéreo y el uso de artillería, con el fin de aumentar la precisión de los ataques contra estos criminales.

Se espera que en las próximas horas el Ejército Nacional entregue más detalles de esta ofensiva que adelanta en el departamento del Cauca.