Abelardo de la Espriella estalla contra la paz total de Petro, dice que es un “fracaso” para Colombia y lanza dardos a Iván Cepeda

El precandidato presidencial Abelardo de la Espriella no ocultó su molestia con un video que circuló en las redes sociales donde se observa a varios guerrilleros de las disidencias de Iván Mordisco darle sepultura alias El Flaco, uno de los subversivos que fue dado de baja cuando intentaba tomarse el municipio de Tesalia, en el occidente del Huila, en la noche de este viernes, 5 de diciembre.

El entierro de este guerrillero ocurrió en Iquira, otro municipio de ese departamento, de donde era oriundo.

Con caravana, disparos al aire, voladores y corridos prohibidos, disidencias de Iván Mordisco pasean por municipios del Huila a explosivista que fue dado de baja por la Policía. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/rQbAwVK5KH — Revista Semana (@RevistaSemana) December 8, 2025

Las imágenes son polémicas: los hombres armados hasta los dientes, algunos con sus rostros cubiertos movilizándose en carros adornados con la bandera de Colombia y bombas blancas. Detrás: decenas de motocicletas que no dejan de pitar. Llevan el cuerpo del subversivo, mientras los pobladores de la vereda observan impávidos lo ocurrido.

De la Espriella, visiblemente molesto, dijo que eso que llamaron paz total “no es más que un fracaso para Colombia y un éxito para el terrorismo”.

A su juicio, el actual gobierno fortaleció a todas las estructuras criminales y “los bandidos sueñan con repetir esa política nefasta cuatro años más con Iván Cepeda, el heredero de Petro. ¡No lo vamos a permitir!“.

Disidentes de las Farc paseando por municipios del Huila sin problema alguno. | Foto: REDES SOCIALES

“En el Gobierno de los Defensores de la Patria los honores serán para la Fuerza Pública y para los ciudadanos honestos. Los terroristas pagarán todas sus deudas con el país. Neutralización o cárcel: no tienen más destinos. ¡Firme por la Patria!”, anunció.