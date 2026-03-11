“Nunca aceptaré”: Fernando Londoño Hoyos está molesto con el Centro Democrático porque dejó por fuera de la lista al Senado a Cabal y Holguín; criticó a Oviedo

El exministro del Interior, Fernando Londoño Hoyos, no ocultó este miércoles, 11 de marzo, la molestia que le genera recordar que María Fernanda Cabal y Paola Holguín, dos de las políticas más aguerridas del Centro Democrático, no volverán al Congreso después del 20 de julio de 2026.

Así lo contempló el partido en medio de la escogencia del candidato único y ambas aceptaron.

“¡Qué senadora la que perdió el país! Cabal pudo ser candidata a la Presidencia. No aceptaré nunca que María Fernanda Cabal y Paola Holguín hayan sido eliminadas de la lista para el Senado. No lo aceptaré”, dijo enfáticamente Londoño Hoyos en el noticiero digital que preside.

Fernando Londoño Hoyos. Foto: SEMANA

Cabal no quería regresar al Congreso y lo informó en varios escenarios. Pero la situación de Holguín era diferente porque siempre mostró la intención de hacerlo, aunque no se lo permitieron, según le contó en su momento a SEMANA.

“Le voy a decir una cosa terrible. No me importa. Uno tiene que ser capaz de sostener en público lo que dice en privado: no me quedé por fuera porque la decisión fuera tarde. Me quedé por fuera porque no me quisieron adentro. Lo digo por una cosa simple: cuando se eligió a la candidata (Paloma Valencia), todavía había tiempo para que nosotros pudiésemos ir al Senado, pero el partido no me dejó correr. Me notificaron que yo no podía correr nuevamente al Senado, que no podía tener Cámara y que solo tenía el puesto 14 para el Senado”, manifestó.

La senadora Paola Holguín. Foto: ALEXANDRA RUIZ POVEDA

Y agregó: “No me dieron ninguna explicación. Está bien. El partido toma sus decisiones y siempre las voy a respetar. Nunca las voy a cuestionar. Eso fue lo que el Centro Democrático decidió. Hago esa claridad que es dura, pero es la verdad. En la calle mucha gente me pregunta: ‘¿Cómo así que en el momento más duro usted deja tirado el Congreso?’. Y no quiero que la gente sienta que fue así porque no es cierto. No fue mi decisión”.

De otro lado, Fernando Londoño Hoyos se refirió a las condiciones que puso Juan Daniel Oviedo a Paloma Valencia para convertirse en su fórmula vicepresidencial.

“Ya lo dijimos desde el primer momento: no, personalmente, no acepto que sea vicepresidente el señor Oviedo. En fin...”.

“No voto por el señor que no sabe si apoya, o no, el aborto; si apoya, o no, a la marihuana. Respeto las tendencias sexuales de todo el mundo. Las respeto infinitivamente, pero que ese hombre sea jefe, que sea el jefe de mis hijos y de mis nietos, no. Eso no lo acepto”, añadió Fernando Londoño.