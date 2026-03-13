María Fernanda Cabal ‘destroza’ a Petro tras sus trinos: “Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes”

María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, en la que refirió sobre sus diferencias con el Centro Democrático, al que pertenece, y al futuro de su amiga Paloma Valencia rumbo a la Presidencia de Colombia, la congresista se refirió a los mensajes publicados en X, este 13 de marzo, por el presidente, Gustavo Petro. El jefe de Estado, violando la Ley de Garantías que le prohíbe participar en política, ha cargado contra Juan Daniel Oviedo, fórmula a la Vicepresidencia de la senadora y aspirante presidencial Paloma Valencia.

“Plumas las que se pone él en las fiestas y lentejuelas las que se pone en su círculo de amiguetes en todo un aquelarre degenerado y vergonzoso. Entonces, como Petro, todo lo que dice es el reflejo de un espejo”, dijo Cabal, inicialmente.

“Preguntémosle a él que si disfrutan mucho, los ancianos sin medicamentos, los trasplantados sin medicamentos y los niños que se mueren”, agregó la senadora María Fernanda Cabal.

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“¿Cuántas masacres llevamos? Es muy difícil discutir con una persona que debía estar internada en una clínica psiquiátrica haciéndose desintoxicación. O sea que él desafía lo que es una controversia sana. Él no debió haber sido nunca presidente. Él es un ser perverso. Por fortuna, cambió el orden mundial. Y existe un Trump que no le come cuento. Y existe un Noboa que empezó a hacer lo que él no hizo el Putumayo. Por fortuna ya no está Nicolás Maduro, su gran amigo. Por eso vuelvo y repito. Independientemente de las encrucijadas que tenga yo, de lo que sea, esta es una lucha por Colombia contra ese tipo de psicópatas", aseveró la congresista del Centro Democrático.

Vea la entrevista completa con María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático:

“Me impresiona es la capacidad de guardarle secretos que tiene quien lo cuida. Me imagino su círculo, será la Policía. Yo creo que Benedetti debe guardar muy buenos secretos porque terminó siendo el hombre más poderoso. ¿Usted sabe lo que es echar a la Laura Sarabia, al pastor Saade? Un tipo peligrosísimo que le acabó la carrera política Carlos Sosa Escobar, después de llevarlo a trabajar con él. ¿Usted sabe lo que es sacar ahora a Eduardo Montealegre del Ministerio de Justicia? Las memorias de Benedetti, que seguramente dejará para la posteridad cuando él ya pase al otro mundo, no las podremos leer porque somos casi contemporáneos, y es que yo creo que me imagino que yo seré mayor que él, no lo sé.”, agregó.

Previamente, Carlos Felipe Córdoba y Daniel Palacios, hasta hoy precandidatos presidenciales, pues desistieron de sus aspiraciones el último día de inscripción ante la Registraduría, hablaron con El Debate, de SEMANA. Y allí también hablaron de los trinos de Petro.

“Aquí el único vampiro ha sido él, el que ha exprimido y exprimido el Estado colombiano como le ha dado la gana”, dijo Córdoba. “Tanto así que hoy tenemos una deuda extremadamente alta para el país. Vemos cómo han incrementado los impuestos y cómo también subió el precio de la gasolina y luego también la está bajando en medio de la campaña presidencial. ¿Cómo en medio de la campaña es que toma esas decisiones de una u otra manera? Está bien que suba el salario mínimo, ni más faltaba, pero eso debe de venir acompañado también de baja de impuestos para que los empresarios puedan hacerlo sin ningún problema y que eso no genere desempleo. Aquí el único vampiro que ha vivido de este Gobierno, ha sido este señor que está en la Casa de Nariño y que todos los días da ejemplo de lo que no se debe hacer. No es una persona digna de estar en el cargo de la Presidencia de la República", agregó el excontralor Carlos Felipe Córdoba.

“Por eso hoy tenemos que decirlo. La doctora Paloma Valencia es una señora que no se puede decir nada más, sino que ha hecho un trabajo en más de 16 años dentro del Congreso de la República trabajando es por la comunidad. en donde ella ha defendido a ultranza sus principios y sus valores para el país. Por eso estamos nosotros convencidos que es la mejor fórmula y desde ese punto de vista que no pierda cuidado, no son solamente lentejuelas o plumas, no, señor. Aquí lo que hay es gente preparada, que tiene resultados, que ha trabajado por el país y que respeta el país", agregó Córdoba.

“Tanto así que ellos mismos respetan sus familias, cosa que poco hace esta persona que está allá, hay que respetar y desde ese punto de vista se respeta desde la familia hasta toda la institucionalidad y todos los colombianos”, acentuó Córdoba.

A su turno, el exministro Daniel Palacios respondió: “Noto al presidente asustado. Lo noto asustado porque desde el domingo no ha hecho más nada que trinar, que participar en política, que demeritar la candidatura de Paloma Valencia, que demeritar a su candidato vicepresidencial Juan Daniel Oviedo. Y yo creo que eso es más porque están sintiendo pasos de animal grande, porque están sintiendo que esta es una campaña que, primero, está liderada por una mujer, cuando ese gobierno se las tiró del gobierno del cambio y el que iba a representar a la mujer y lo único que ha hecho es maltratarla en declaraciones públicas, permanentemente, cuando ese Gobierno se manifestó como el gobierno de la diversidad y hoy lo que vemos es a un candidato diverso a la Vicepresidencia de la República".

“Quiere decir, la realidad de lo que Gustavo Petro prometió y no hizo, hoy se ve reflejada en la fórmula presidencial y vicepresidencial liderada por Paloma Valencia. Esa sería mi primera impresión. Pero la segunda, y hay que decirlo claramente, es que este presidente se está pasando por la galleta, de manera descarada, la Ley de Garantías. Este presidente está violando la ley y la Constitución y no está dando garantías para que hayan unas elecciones libres, unas elecciones democráticas, porque no está permitiendo que la oposición haga una campaña sin interferencia del Gobierno", agregó.

“Y por eso quiero anunciar aquí que vamos la próxima semana a denunciar al presidente de la República ante la CIDH para que dé una medida cautelar y le indique al presidente de la República que no puede estar violando la normatividad y violando esa protección, que es la no participación en política por parte del presidente de la República. Es que eso ya es de frente, eso es sinvergüenza”, agregó Palacios.

“El presidente de la República todos los días está haciendo política y eso pues sin duda alguna vulnera los derechos de quienes estamos en la oposición. Por eso a ellos que tanto les gusta ir a la CIDH a decir que se violan los derechos, pues es hora de ponerlos y desenmascararlos ante ese organismo internacional y pedir que haya garantías, porque si esto es hoy, vamos a ver cómo va a ser todo el comportamiento de Petro y de sus funcionarios de aquí al día de las elecciones. No solamente demeritando y desacreditando al sistema electoral colombiano, sino participando descaradamente en política cuando eso está absolutamente prohibido”, puntualizó.

Las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto del mismo año, para un periodo de cuatro años.