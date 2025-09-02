Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal no levanta y hay nuevo líder tras la etapa 10

Culminó la décima etapa de la Vuelta a España 2025 este martes, 2 de septiembre, y constó de 175,9 kilómetros entre Sendaviva y Larra-Belagua. El gran ganador del día fue Jay Vine (UAE Emirates-XRG) con un tiempo de 3:56:24.

La gran noticia de la clasificación general está con el nuevo líder: Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) llegó a 1:05 de Vine, y eso le es suficiente para ser nuevamente el que porte la camiseta roja de la competencia.

Jonas Vingegaard vuelve al liderato de la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

Vingegaard le saca 26 segundos a su perseguidor más cercano en la general: Torstein Traeen (Bahrain-Victorious). El top 3 lo cierra João Almeida (UAE Emirates-XRG) a 38 segundos de Jonas, que espera mantener su liderato hasta el cierre.

En cuanto a Egan Bernal (Ineos), no levanta cabeza y sigue por fuera del top 10. Este martes, acabó en la casilla 18, a 1:42 del ganador del día. Eso lo sigue estancando en el puesto 11 de la general, a 2:55 de Vingegaard.

Fue una jornada con montaña. De hecho, una inclinación de primera categoría, en el cierre del día, sacó toda la exigencia de los corredores que querían figurar en la clasificación general.

Bernal lo intentó, pero no le pudo seguir el paso a Vingegaard en la etapa 10. El danés llegó 37 segundos antes a la línea de meta con respecto al colombiano, por lo que su diferencia sigue siendo notoria en el acumulado total.

Ahora, la prioridad de Egan es meterse en la pelea de la general. Aún hay bastante carrera por delante y el escarabajo puede mostrar condiciones que le permitan estar entre los más competitivos de la Vuelta a España 2025.

Harold Tejada (XDS-Astana) fue el mejor colombiano del día, llegando en el puesto 13 a 1:05 de Vine.

Clasificación de la etapa 10 en la Vuelta a España 2025

1. Jay Vine (AUS/UAE Emirates-XRG) - 3:56:24

2. Pablo Castrillo (ESP/Movistar) a 0:35

3. Javier Romo (ESP/Movistar) a 1:04

4. Archie Ryan (IRL/EF Education-EasyPost) a 1:05

5. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 1:05

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 1:05

7. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 1:05

8. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 1:05

9. Junior Lecerf (BEL/Soudal-Quick Step) a 1:05

10. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 1:05

(...)

18. Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 1:42

La Vuelta España 2025 — Etapa 10

Clasificación general de La Vuelta a España tras la etapa 10

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 37:33:52

2. Torstein Træen (NOR/Bahrain-Victorious) a 0:26

3. João Almeida (POR/UAE Emirates-XRG) a 0:38

4. Thomas Pidcock (GBR/Q36.5) a 0:58

5. Felix Gall (AUT/Decathlon-AG2R) a 2:03

6. Giulio Ciccone (ITA/Lidl-Trek) a 2:05

7. Matteo Jorgenson (USA/Visma-Lease a Bike) a 2:12 8. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 2:16

9. Giulio Pellizzari (ITA/Red Bull-Bora) a 2:16

10. Matthew Riccitello (USA/Israel-Premier Tech) a 2:43

11 Egan Bernal (COL/Ineos Grenadiers) - a 2:55.