La etapa 12 de la Vuelta a España 2025 cobró a su primera víctima entre los colombianos. Esteban Chaves (EF Education) se bajó de la bicicleta y optó por el abandono antes de seguir sufriendo en los exigentes puertos de montaña.

El bogotano estaba a más de una hora de Jonas Vingegaard y nunca encontró el ritmo de competencia para pelear en la parte frontal del pelotón.

Después de tanto padecer por las duras rampas, Chaves decidió retirarse de la Vuelta a España 2025, faltando poco más de una semana para el final en Madrid.

Producto de esta baja, la delegación colombiana queda conformada por seis corredores en total: Egan Bernal, Harold Tejada, Santiago Buitrago, Sergio Higuita y Juan Guillermo Martínez.

Esteban Chaves dijo adiós a la Vuelta a España 2025. | Foto: Getty Images

¿Adiós a la renovación?

Esteban Chaves no sufrió caídas ni problemas mecánicos, por lo que su retiro estaría asociado con problemas de salud.

Esta decisión de abandonar la Vuelta a España no solo afecta su calendario, sino las posibilidades de recibir una oferta para la renovación de su contrato en 2026.

Antes de tomar la partida en la ronda ibérica, desde Europa confirmaron que el colombiano quedaría como agente libre a final de temporada.

Tener un buen desempeño en la Vuelta hubiera podido cambiar ese panorama, pero el resultado fue peor de lo esperado.

Esteban Chaves saldrá del Education First acompañado por el portugués Rui Costa, quien tampoco continuaría para la próxima temporada en un movimiento que corresponde a los planes a futuro de la escuadra norteamericana.