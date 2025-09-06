Pésimas noticias para el ciclismo colombiano: Sergio Higuita da triste noticia en la Vuelta a España

La formación Astana anunció este sábado que el colombiano Sergio Higuita abandonó la Vuelta a España antes de la decimocuarta etapa, con final en el Alto de la Farrapona, por “fatiga”.

“Sergio Higuita no empezará la 14ª etapa debido a la fatiga tras una enfermedad reciente antes de La Vuelta”, señaló su equipo, en un mensaje difundido por sus redes sociales.

🇪🇸 RACE: @lavuelta @HiguitSergio will not start Stage 14 due to fatigue following recent illness before La Vuelta.

The team has decided to allow him more time to fully recover ahead of the season’s final races.#LaVuelta25 #XDSAstanaTeam



“El equipo ha decidido darle más tiempo para recuperarse completamente antes de las últimas carreras de la temporada”, añadió el Astana.

El de Medellín, de 28 años, estaba en la 112ª posición de la ronda española, a 29 minutos y 17 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Egan Bernal dijo por qué perdió tanto tiempo con Vingegaard en La Vuelta a España

Tras la etapa 13, Bernal se mantiene 12 en la general, pero ya perdió bastante tiempo con respecto a Vingegaard. Tras la etapa 12 (4 de septiembre) Bernal estaba a 3:23 de Jonas; pero con lo ocurrido en la etapa 13, ahora el escarabajo está a 8:01 del danés.

Así las cosas, la pelea de Bernal ahora está puesta en escalar posiciones y llegar al top 10 de la clasificación. Sincero, tras la exigente etapa 13, habló y lo dejó todo claro. “El ritmo que estaban haciendo, no lo podía hacer hasta arriba”, señaló Egan Bernal.

La Etapa 13 de la Vuelta a España constó de 202.7 kilómetros de recorrido. La llegada fue en un puerto especial, por lo que la exigencia estuvo al máximo.

Detrás del ganador Almeida, con el mismo tiempo, cruzó la línea de meta Vingegaard. Según Bernal, el equipo de Jonas, el Visma, fue el que impuso el ritmo durante la jornada, y el colombiano admitió que no pudo seguir ese mismo ritmo.

Egan Bernal habló sobre la etapa 13 de La Vuelta a España 2025, donde perdió tiempo respecto a Vingegaard. | Foto: Getty Images

“El Visma puso un ritmo muy rápido, muy fuerte, toda la primera parte, era impresionante como andaban y luego en las últimas tres subidas hicimos cada subida a tope, lo más rápido que podíamos ir”, arrancó afirmando Egan en ESPN.