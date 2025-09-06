Suscribirse

Ciclismo

Pésimas noticias para el ciclismo colombiano: Sergio Higuita da triste noticia en la Vuelta a España

Estaba en la 112ª posición de la ronda española a 29 minutos y 17 segundos del líder.

Redacción Ciclismo
6 de septiembre de 2025, 1:13 p. m.
XDS Astana Team's Colombian rider Sergio Higuita awaits to take the start of the 13th stage of the 112th edition of the Tour de France cycling race, 10.9 km individual time trial between Loudenvielle and Peyragudes, in the Pyrenees mountains of southwestern France, on July 18, 2025. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Sergio Higuita, 14° en la clasificación general del Tour de Francia | Foto: AFP

La formación Astana anunció este sábado que el colombiano Sergio Higuita abandonó la Vuelta a España antes de la decimocuarta etapa, con final en el Alto de la Farrapona, por “fatiga”.

“Sergio Higuita no empezará la 14ª etapa debido a la fatiga tras una enfermedad reciente antes de La Vuelta”, señaló su equipo, en un mensaje difundido por sus redes sociales.

“El equipo ha decidido darle más tiempo para recuperarse completamente antes de las últimas carreras de la temporada”, añadió el Astana.

El de Medellín, de 28 años, estaba en la 112ª posición de la ronda española, a 29 minutos y 17 segundos del líder Jonas Vingegaard.

Egan Bernal dijo por qué perdió tanto tiempo con Vingegaard en La Vuelta a España

Tras la etapa 13, Bernal se mantiene 12 en la general, pero ya perdió bastante tiempo con respecto a Vingegaard. Tras la etapa 12 (4 de septiembre) Bernal estaba a 3:23 de Jonas; pero con lo ocurrido en la etapa 13, ahora el escarabajo está a 8:01 del danés.

Contexto: Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal se fundió en la montaña de la etapa 13

Así las cosas, la pelea de Bernal ahora está puesta en escalar posiciones y llegar al top 10 de la clasificación. Sincero, tras la exigente etapa 13, habló y lo dejó todo claro. “El ritmo que estaban haciendo, no lo podía hacer hasta arriba”, señaló Egan Bernal.

La Etapa 13 de la Vuelta a España constó de 202.7 kilómetros de recorrido. La llegada fue en un puerto especial, por lo que la exigencia estuvo al máximo.

Detrás del ganador Almeida, con el mismo tiempo, cruzó la línea de meta Vingegaard. Según Bernal, el equipo de Jonas, el Visma, fue el que impuso el ritmo durante la jornada, y el colombiano admitió que no pudo seguir ese mismo ritmo.

Egan Bernal habló sobre la etapa 13 de La Vuelta a España 2025, donde perdió tiempo respecto a Vingegaard.
Egan Bernal habló sobre la etapa 13 de La Vuelta a España 2025, donde perdió tiempo respecto a Vingegaard. | Foto: Getty Images

“El Visma puso un ritmo muy rápido, muy fuerte, toda la primera parte, era impresionante como andaban y luego en las últimas tres subidas hicimos cada subida a tope, lo más rápido que podíamos ir”, arrancó afirmando Egan en ESPN.

Y siguió: “La última subida... yo conozco mis números, lo que puedo hacer y el ritmo que estaban haciendo no lo podía hacer hasta arriba, así que intenté hacer una especie de cronómetro e intentar perder el menor tiempo posible. Sabía que hoy no estaba al nivel de ellos adelante”.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Estas son las mejores ciudades para jubilarse en Estados Unidos: calidad de vida, clima y beneficios fiscales

2. Pésimas noticias para el ciclismo colombiano: Sergio Higuita da triste noticia en la Vuelta a España

3. Karol G se lució en su show de medio tiempo de la NFL en Brasil al estilo de ‘Tropicoqueta’: así fue su espectáculo

4. La Fiscalía radicó imputación de cargos contra Nicolás Petro por corrupción en contratos

5. Ramón Jesurún no se achica y sueña con el premio mayor en el Mundial 2026: “¿Por qué no soñar con eso?”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Sergio HiguitaVuelta a España

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.