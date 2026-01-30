Sergio Higuita se luce en AlUla Tour: Tercero en la general e ilusiona con el primer triunfo de la temporada

El ciclista italiano Matteo Malucelli del Astana mostró su velocidad y sorprendió a su compatriota Jonathan Milan para ganar al sprint la cuarta etapa del AlUla Tour en Arabia Saudita. Aunque no es una competencia que pertenezca al calendario World Tour de la UCI, sí es clave para medir fuerzas pensando en Giro de Italia y Tour de Francia.

La cuarta etapa resulta fundamental, pues es la penúltima jornada y ahora todo está listo para definir al ganador en la prueba de este 31 de enero en suelo saudí. El suizo Yannis Voisnard conserva el liderato en la clasificación general, con cuatro segundos de ventaja sobre el portugués Alfonso Eulalio y con 6″ de margen sobre el colombiano Sergio Higuita. Un panorama totalmente abierto para definir el nuevo campeón.

En la cuarta etapa, Malucelli se lució y muestra grandes credenciales al sprint y el Astana lo alista para asaltar el Giro de Italia. Se trata de la decimoctava victoria de su carrera, aunque la mayor parte de las anteriores fueron en carreras de menor margen.

El pelotón internacional en el AlUla Tour, en medio del desierto saudí. Foto: Getty Images

Con su 1,71 metros de altura, Matteo Malucelli es 23 centímetros más bajo que Milan, al que adelantó casi sobre la línea para llevarse la victoria casi en espectacular ‘foto finish’. Astana sonríe con este veterano de 32 años que sueña con un 2026 en las grandes vueltas.

Clasificación general del AlUla Tour tras la cuarta etapa

Una de las grandes novedades fue no ver a Fernando Gaviria del Caja Rural lejos del sprint final y terminó en la casilla 31 de la etapa, con el mismo tiempo del ganador, mientras que Sergio Higuita siguió en el puesto 32, sin cambios largos en los segundos.

Sergio Higuita, ciclista colombiano. Foto: Getty Images

El Alula Tour 2026 presenta grandes posibilidades para Sergio Higuita. La quinta etapa será de 163.9 kilómetros de recorrido, con una gran oportunidad para el pedalista antioqueño, que a 7 km de meta verá el ascenso a Harrat Huwayrid, de casi 3 km de desnivel con rampas hasta del 12 por ciento. Un muro rompe piernas para atacar de frente a Yannis Voisard en la general.

1 Yannis Voisard Tudor Pro Cycling Team 13:47:15 2 Afonso Eulálio Bahrain – Victorious 0:04 3 Sergio Higuita XDS Astana Team 0:06 4 Bjorn Koerdt Team Picnic PostNL 0:15 5 Mauri Vansevenant Soudal Quick-Step 0:16