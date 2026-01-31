Deportes

Primer podio de Sergio Higuita en 2026: trepó en la clasificación del AlUla Tour y así acabó la carrera

Al término de las cinco etapas, el colombiano se pudo trepar entre los primeros tres cajones de la competencia. Este sábado estuvo a 13′ de ser el ganador.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

31 de enero de 2026, 4:17 p. m.
Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026.
Sergio Higuita recibió premio por ser parte del podio en el AlUla Tour 2026. Foto: Getty Images

Concluyó en Arabia Saudita el AlUla Tour 2026, que tuvo a los colombianos Sergio Higuita y Fernando Gaviria participando desde el pasado 27 de enero.

Fueron un total de cinco etapas, que concluyeron con un trazado este sábado de 163,9 km entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid.

Para el último día estaba destinado un recorrido donde la montaña se hiciera protagonista sobre los últimos kilómetros. Allí se esperaba la aparición del ‘Monster’ Higuita, quien tenía chances claras de quedarse con la carrera.

Sergio Higuita comandando un grupo en la etapa 5 del AlUla Tour 2026.
Sergio Higuita comandando un grupo en la etapa 5 del AlUla Tour 2026. Foto: Getty Images

Si bien el del XDS Astana Team hizo el esfuerzo para arrebatarle el primer lugar al líder de la competencia, quedó a escasos 13 segundos de lograrlo. Quien terminó por consagrarse como ganador fue el suizo Jan Christen.

En la casilla 6 de la jornada final pasó la meta el competidor nacional. Una diferencia de 32′ en el último día fue lo que no le permitió al antioqueño subir al primer cajón y darle la alegría máxima a la nación en Oriente Medio.

Aunque no logró el primer lugar, para el de Medellín fueron días satisfactorios en el arranque de temporada, que le permitieron quedar en el podio de la sexta edición del AlUla Tour.

“Después de estar en el terreno animando la carrera y atacando, Sergio Higuita corrió zuerte hoy y terminó 6º en la Etapa 5, logrando el segundo lugar en la clasificación general. ¡Buen trabajo, Sergio!”, fue como el Astana le reconoció lo hecho al corredor.

Clasificación final del AlUla Tour 2026

1. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) - 17:23:43

2. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 0:15

3. Igor Arrieta (ESP/UAE Emirates-XRG) a 0:21

4. Stefan de Bod (RSA/Modern Adventure) a 0:25

5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 0:29

6. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) a 0:34

7. Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:35

8. Jan Castellón (ESP/Caja Rural-RGA) a 0:37

9. Bjorn Koerdt (GBR/Picnic-PostNL) a 0:38

10. Mauri Vansevenant (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:39

El día que lo cambió todo

Durante las dos primeras jornadas, la carrera no contó con una participación protagónica de los ciclistas cafeteros, en gran parte por recorridos mayoritariamente planos.

Sin embargo, en la tercera fracción, la irrupción de la montaña activó los primeros movimientos del Monster y sacudió la clasificación general.

Si bien no se trataba de un puerto de gran elevación, el ascenso al Bir Jaydah Mountain Wirkah sí exigía condiciones propias de los escaladores. En esa disputa apareció Higuita, quien estuvo muy cerca de quedarse con la victoria del día.

Sergio Higuita, del Team XDS Astana
Sergio Higuita, del Team XDS Astana. Foto: Getty Images

En un mano a mano frente al suizo Yannis Voisard y el portugués Afonso Eulálio, durante los kilómetros finales del trazado de 142,1 km, el colombiano se mostró sólido y con fuerzas para pelear el paso por meta tras más de tres horas de competencia.

No obstante, en el momento decisivo, el ataque del corredor del Astana pareció precipitado. Higuita habría calculado mal los metros finales y terminó pagando el esfuerzo. Por detrás reaccionaron sus rivales y finalmente fue Voisard quien se adjudicó la etapa 3.

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

Aunque el triunfo se le escapó, Checho dio un salto importante en la general al pasar del puesto 30 al tercero en una sola jornada. Con tres días aún por disputarse, las opciones de pelear por el título en Arabia estuvieron intactas, ya que se encontraba a solo seis segundos del líder.

