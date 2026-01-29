Deportes

Sergio Higuita da su primer recital de 2026 en el AlUla Tour: brincó al top 3 de la clasificación general

Gran actuación del colombiano en Arabia Saudita. Su ataque le sirvió para escalar más de 25 puestos.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

29 de enero de 2026, 3:26 p. m.
Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour
Sergio Higuita atacó en la montaña de la etapa 3 del AlUla Tour Foto: Captura a transmisión de Eurosport y Getty Images

Desde el pasado 27 de enero en Arabia Saudita se viene desarrollando el AlUla Tour, competencia ciclística compuesta por seis etapas, donde hay la presencia de dos colombianos: Sergio Higuita (XDS Astana Team) y Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA).

Dicha carrera en los primeros dos días no tuvo participación activa de los cafeteros por ser trazados en su mayoría planos; sin embargo, para la tercera fracción, la aparición de la montaña generó los primeros movimientos del ‘Monster’ y la clasificación general.

Sergio Higuita participando en el AlUla Tour de 2026
Sergio Higuita participando en el AlUla Tour de 2026 Foto: Getty Images

Aunque no fuese un puerto de mucha elevación, el arribo al Bir Jaydah Mountain Wirkah sí representaba exigencias para los escaladores. En dicha disputa se metió Higuita, quien rozó la victoria del día.

En un duelo ante el suizo Yannis Voisard y el portugués Alfonso Eulálio, en los kilómetros finales del trazado de 142.1 km, al nacional se le vio fuerte para pelear el paso por meta tras más de tres horas de recorrido.

En el momento cumbre, el ataque del perteneciente al Astana parece haber sido mucho antes de lo necesario. Higuita pudo haber medido de manera errónea los metros finales y se quedó corto. De atrás aparecieron sus rivales y el suizo fue quien se ganó la etapa 3.

Aunque la victoria era el objetivo, Checho mejoró su rendimiento en la carrera al pasar de la casilla 30 a la tercera en una jornada. A falta de tres días, las posibilidades de triunfo en Arabia son altas, dado que está a tan solo 6′ del líder de la clasificación.

Para este viernes no se espera que haya mayor movimiento de sus rivales, ni tampoco del propio Higuita, dado que la fracción será llana. Allí podría aparecer en la conversación es Gaviria, quien está ávido de triunfos tras su salida del Movistar Team.

Para el próximo sábado, a Higuita sí se le podría ver en disputa del título del AlUla Tour. En el trazado entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid (163.9 km), el final es de alta montaña.

Sergio Higuita, del Team XDS Astana
Sergio Higuita, del Team XDS Astana Foto: Getty Images

En dicha exigencia, un nuevo ataque de Higuita podría darse, esta vez pensando que corra con la fortuna de ganarle a sus contrarios, sobrepasarlos en las diferencias y así consagrarse con el primer título del año 2026.

Clasificación de la etapa 3:

1. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) - 3:22:00

2. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) - m.t.

3. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) - m.t.

4. Henok Mulubrhan (ERI/XDS-Astana) a 0:06

5. Mauri Vansevenant (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:06

6. Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:06

7. Bjorn Koerdt (GBR/Picnic-PostNL) a 0:06

8. Jan Christen (SUI/UAE Emirates-XRG) a 0:06

9. Jan Castellón (ESP/Caja Rural-RGA) a 0:06

10. Byron Munton (RSA/Modern Adventure) a 0:06

Clasificación general:

1. Yannis Voisard (SUI/Tudor Pro Cycling) - 10:16:31

2. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 0:04

3. Sergio Higuita (COL/XDS-Astana) a 0:06

4. Bjorn Koerdt (GBR/Picnic-PostNL) a 0:15

5. Mauri Vansevenant (BEL/Soudal-Quick Step) a 0:16

6. Nicolas Vinokurov (KAZ/XDS-Astana) a 0:16

7. Jan Castellón (ESP/Caja Rural-RGA) a 0:16

8. Nicolo Garibbo (ITA/Team Ukyo) a 0:16

9. Henok Mulubrhan (ERI/XDS-Astana) a 0:16

10. Stefan de Bod (RSA/Modern Adventure) a 0:16

Noticias Destacadas