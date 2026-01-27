Ciclismo

Nuevo caso de dopaje en el ciclismo colombiano: la UCI lo suspendió y no podrá competir en 2026

Lo acusan de un resultado positivo por boldenona, sustancia prohibida para los ciclistas profesionales.

Redacción Ciclismo
27 de enero de 2026, 4:11 p. m.
Germán Darío Gómez hizo equipo con Egan Bernal en el Tour Colombia de 2024.
Germán Darío Gómez hizo equipo con Egan Bernal en el Tour Colombia de 2024. Foto: Getty Images

Germán Darío Gómez se una a la lista de ciclistas colombianos acusados por dopaje. En un comunicado oficial, la Unión Ciclista Internacional (UCI) confirmó su suspensión y los detalles del resultado que le prohíbe seguir compitiendo con el Team Polti VisitMalta.

“La Unión Ciclista Internacional (UCI) anuncia que el ciclista colombiano Germán Darío Gómez Becerra ha sido notificado de un resultado analítico adverso para boldenona y uno de sus metabolitos en una muestra tomada fuera de competición el 28 de diciembre de 2025″, apunta el ente rector.

“De acuerdo con el reglamento antidopaje de la UCI, el ciclista ha sido suspendido provisionalmente. Tiene derecho a solicitar el análisis de la muestra B. La UCI no hará más comentarios mientras el procedimiento esté en curso”, añadió el comunicado.

LAGUNAS DE NEILA, SPAIN - AUGUST 07: (L-R) Jetse Bol of The Netherlands and Team Burgos - BH, Nicolya Vinokurov of Kazakhstan and Astana Qazaqstan Team, Alex Diaz Alvarez of Spain and Team Caja Rural-Seguros RGA and Dario Gomez Becerra German of Colombia and Team Polti Kometa compete in the breakaway during the 46th Vuelta a Burgos, Stage 3 a 138km stage from Bodegas Nabal Gumiel de Izan to Lagunas de Neila 1721m on August 07, 2024 in Lagunas de Neila, Spain. (Photo by Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images)
Germán Darío Gómez liderando una escapada en la Vuelta a Burgos. Foto: Getty Images

¿Qué es la boldenona?

La boldenona está incluida en la lista de sustancias prohibidas de la UCI, específicamente en la sección de esteroides anabólicos androgénicos.

Germán Darío Gómez no es el primer deportista colombiano que resulta positivo por el consumo de boldenona, pues es una sustancia que se suele encontrar en productos de la industria ganadera como la carne u otros alimentos.

Aunque la UCI reconoce que dicha sustancia puede tener su origen en la dieta del ciclista, no lo excluye de las responsabilidades.

La boldenona está prohibida en el ciclismo profesional porque contribuye a la resistencia del cuerpo, la recuperación de los músculos e incluso puede colaborar en la fuerza de las piernas.

Comunicado oficial del Team Polti VisitMalta

Tras la decisión oficial de la UCI, la dirigencia del Team Polti VisitMalta emitió un comunicado sobre la situación del pedalista colombiano y confirmó que queda suspendido hasta nueva orden.

Gómez había renovado su contrato hace unas semanas atrás y estaba listo para pelear por sus objetivos en el calendario europeo.

“En el Team Polti VisitMalta, operamos bajo una estricta política de tolerancia cero frente al dopaje. Este principio es fundamental para nuestro proyecto y está claramente estipulado en todos nuestros contratos y en nuestro código de conducta”, informaron.

La escuadra italiana informó la suspensión interna de Germán Gómez. “Será excluido de todas las actividades del equipo a la espera de la resolución del procedimiento”, agrega el comunicado.

“Reafirmamos nuestro firme compromiso con el ciclismo limpio y seguiremos colaborando plenamente con la UCI y todas las autoridades competentes para esclarecer los hechos”, agregó el Team Polti.

Noticias Destacadas