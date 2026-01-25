Ciclismo

Nairo Quintana presentó a la nueva estrella del ciclismo colombiano: “Aprende muy rápido”

El corredor boyacense completó su primer fin de semana de la temporada y dejó buenas sensaciones en el Movistar Team.

Sebastián Clavijo García

25 de enero de 2026, 4:54 p. m.
Nairo Quintana está contento con lo que ha visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.
Nairo Quintana está contento con lo que ha visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.

Después de mucho esperar, Diego Pescador dio el paso al frente como la nueva estrella del ciclismo colombiano. El pasado viernes quedó segundo en la Classica Camp de Morvedre, compitiendo mano a mano con pedalistas de primer nivel como Christian Scaroni (Astana) y Antonio Tiberi (Bahrain Victorious).

Nairo Quintana es uno de sus grandes maestros en el Movistar Team y le dio la bendición para una temporada que se antoja decisiva.

Diego Pescador tiene solo 21 años de edad y llegó a la escuadra telefónica el año pasado procedente del equipo colombiano GW Erco Shimano. En 2025 tuvo roce con los mejores del mundo y no desentonó, al punto que Movistar lo mantuvo en la nómina principal.

Este año debutó con creces en la Classica Camp de Morvedre y recibió los elogios de Nairo, que lo ve con buena madera para triunfar en la categoría World Tour.

Nairo analizó el arranque de Diego Pescador

“Es un buen escalador. Tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir creciendo, que eso es el proceso de todo”, dijo Quintana en declaraciones para el podcast A Pie de Puerto.

El corredor boyacense ya está de salida en el ciclismo profesional y no hay un candidato claro a reemplazarlo, más allá de que todavía está Egan Bernal como estandarte.

Pero Pescador tiene características que permiten ilusionarse. Lo más importante, según el propio Nairo, es que haya llegado muy joven a Europa y tenga contrato hasta finales de 2027.

“Sobre todo nosotros los corredores latinoamericanos, en cuanto más se tarde en venir aquí a Europa, pues es un poco más difícil y su aprendizaje y su desarrollo va a ser un poco más tardío que los jóvenes de aquí. La tecnología, el conocimiento, pues allí aún no está totalmente desarrollada y eso hace que vengan un poco más verdes”, explicó el Cóndor.

Nairo Quintana sabe de sobra lo que significa ser ciclista al máximo nivel y le da una voz de apoyo a Diego Pescador para que siga creciendo en su carrera profesional.

“Sí que se le dan consejos. Bueno, es un chico que aprende muy rápido, que aunque no le digan, viendo solamente aprende y está muy bien“, comentó.

El objetivo de Nairo Quintana

En esa misma entrevista, Nairo confesó cuáles son sus objetivos en la presente temporada y regateó a la pregunta sobre el retiro.

Sumar por lo menos una victoria donde se pueda y eso es el principal objetivo. Estar muy bien, competitivo y ayudar al equipo”, agregó.

Las lesiones le han jugado una mala pasada en este segundo ciclo por Movistar. “No he tenido esa continuidad que se debe por lesiones y caídas. Físicamente me he sentido muy bien, pero cuando estoy bien vienen los tropiezos. Espero hacer una temporada limpia de caídas”, sentenció.

Nairo Quintana está contento por lo visto de Diego Pescador en el arranque de la temporada.

