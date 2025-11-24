Suscribirse

Ciclismo

Este sería el nuevo equipo de Fernando Gaviria: directivo confirmó las negociaciones

El velocista colombiano no fue renovado por el Movistar Team para 2026 y busca opciones en el mercado europeo.

Sebastián Clavijo García

24 de noviembre de 2025, 2:04 p. m.
JINGXI, CHINA - OCTOBER 16: Fernando Gaviria of Colombia and Movistar Team prior to the 6th Gree-Tour Of Guangxi 2025, Stage 3 a 214km stage from Jingxi to Bama on October 16, 2025 in Jingxi, China. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Fernando Gaviria terminó contrato con el Movistar Team. | Foto: Getty Images

Fernando Gaviria no seguirá en el Movistar Team para 2026 y escucha ofertas para definir su futuro lo antes posible.

El velocista colombiano tuvo una temporada completa sin victorias, situación que hizo insostenible su continuidad en la escuadra telefónica.

Movistar le renovó el contrato a Nairo Quintana y mantuvo en sus filas a Einer Rubio, pero le dijo adiós a Gaviria teniendo en cuenta su alto salario.

El Misil no ha dado declaraciones sobre su futuro como profesional, sin embargo, en la prensa española aseguran que está en la órbita del Team Caja Rural-Seguros RGA.

Fernando Gaviria, colombiano al servicio del Movistar Team.
Fernando Gaviria, velocista colombiano. | Foto: AFP

Fernando Gaviria negocia con el Caja Rural

Hasta ahora el interés del Caja Rural por los servicios de Fernando Gaviria estaba fundamentado en la información de los medios españoles, pero una voz oficial confirmó que están adelantando las gestiones para contratarlo.

Estamos en negociaciones con Gaviria, pero no hay nada todavía, ni de lejos acordado. Tenemos que ser cautos a ver como evolucionan esas negociaciones. Hay que dejar claro que al día de hoy no hay nada seguro, hay contacto con el corredor, pero nada más”, dijo Josemi Fernández, director del equipo navarro.

El Caja Rural-Seguros RGA es un equipo de la categoría UCI ProTeam, es decir, la segunda división del ciclismo mundial.

La mayoría de sus corredores son de nacionalidad española, aunque también le apuestan al talento joven de países como Australia, Portugal o Inglaterra. Su corredor mejor ubicado en el ranking mundial de la UCI es el uruguayo Guillermo Thomas Silva, seguido por los españoles Fernando Barceló y Eduard Prades.

Hace unos días confirmaron el fichaje del italiano Stefano Oldani, que llega desde Cofidis para tomar las riendas del equipo y lucir el rótulo de líder.

Así ha sido la carrera de Gaviria

Aunque es una escuadra especializada en las etapas de montaña, la dirigencia quiere apostar por un embalador de experiencia y por eso tocaron la puerta de Fernando Gaviria.

El colombiano cuenta con el respaldo de las victorias de etapa que logró en el Giro de Italia y el Tour de Francia durante el mejor momento de su carrera profesional, defendiendo los colores del Quickstep.

En 2019 fue fichado por el UAE Team Emirates y parecía convertirse en la nueva estrella del esprint, sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Sumado a eso, la escuadra emiratí se convirtió en una potencia de las grandes vueltas con Tadej Pogačar a la cabeza.

En 2023 cambió de aires para sumarse al Movistar Team, con el que ganó etapa en la Vuelta a San Juan, el Tour de Romandía y disputó la edición de ese año en el Giro de Italia.

Desafortunadamente, en 2024 empezó a caer su rendimiento. Se retiró del Tour de Francia en la etapa 17 y la temporada se le acabó en el mes de septiembre.

En 2025 no disputó ninguna de las grandes, aún cuando estaba proyectado para aparecer en la Vuelta a España. Esa fue la sentencia a una despedida que era cuestión de tiempo.

