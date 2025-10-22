Nairo Quintana seguirá vistiendo los colores del Movistar Team durante 2026.

Después de que mucho se hablara tras no ver avances en la renovación, este 22 de octubre, con un comunicado oficial, la escuadra española acabó con los rumores.

Uno a uno fue mencionando por parte del equipo telefónico a los que se mantendrían ligados, y en el último párrafo puso el nombre del nacido en Cómbita, Boyacá.

Nairo Quintana firmó por un año más con Movistar Team. | Foto: AFP

Comunicado oficial de Movistar Team

“Orluis Aular y Jefferson Cepeda, con contrato vigente hasta 2026, firman una extensión que les mantendrá en la estructura telefónica hasta 2028.

Jorge Arcas y Nelson Oliveira, capitanes de ruta dentro del bloque, prolongan su vinculación dos temporadas más, hasta 2027, alcanzando así los 12 años defendiendo el maillot azul.

"Albert Torres y Nairo Quintana seguirán aportando experiencia al equipo tras renovar por una campaña adicional, hasta 2026″.

A sus 35 años es sumamente significativo que Nairo pueda seguir ligado a un equipo de élite en Europa.

Si bien es apenas normal que por la edad pensar en un retiro no es algo que esté alejado, en el Viejo Continente le ven potencial para aportar a Movistar.

Dicho equipo ha sido su casa durante la mayor parte del periplo europeo. Ahora, estos le demuestran nuevamente el respaldo con una extensión de contrato por un año más.

Nairo Quintana no pudo disputar la Vuelta a España 2025 con Movistar. | Foto: Getty Images

Si bien el 2025 no fue la mejor de las campañas para el boyacense, para los ibéricos prima también el aporte con experiencia a los jóvenes.

Es casi seguro que muy pocas veces se le vaya a ver a Nairo como líder. Dicho puesto ya tiene a figuras más jóvenes y con algo más de fuerza.

Como lo ha hecho desde su regreso al Movistar, el colombiano en 2026 acompañará a los grandes, siendo uno de los gregarios de lujo.

2026, oportunidad de mejora para Nairo

Una de las últimas actualizaciones del ‘ranking’ de la Unión Ciclística Internacional fue más que feroz con Quintana.

Cerca al puesto 500 del listado se le vio al colombiano, quien no estaba allí desde hace varios años de carrera deportiva.

Este escalafón está directamente relacionado con el rendimiento que se ha tenido en las carreras del calendario.

Nairo Quintana, el peor, y Egan Bernal, el mejor del ránking de la UCI. | Foto: AFP or Licensors

Es una cuenta acumulativa que tiene como grandes retos las tres grandes del año: Giro de Italia, Tour de Francia y Vuelta a España.

Adicional a esto, las llamadas clásicas o carreras de un segundo plano también ayudan para mejorar dichas posiciones.

35. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 1742.5 puntos.

74. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 1077.5 puntos.

109. Einer Rubio (Movistar) - 798 puntos.

111. Harold Tejada (Astana) - 795 puntos.

185. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - 521.14 puntos.

470. Nairo Quintana (Movistar Team) - 165 puntos.