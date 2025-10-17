Suscribirse

Ciclismo

Equipo que sacó a Nairo Quintana cae en desgracia: director deportivo confirmó lo peor

Fulminante sentencia sobre el futuro del Arkéa B&B Hotels, que desaparecerá oficialmente del pelotón en 2026.

Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

Periodista en Semana

17 de octubre de 2025, 3:44 p. m.
PARIS, FRANCE - JULY 24: Nairo Alexander Quintana Rojas of Colombia and Team Arkéa - Samsic reacts after the 109th Tour de France 2022, Stage 21 a 115,6km stage from Paris La Défense to Paris - Champs-Élysées / #TDF2022 / #WorldTour / on July 24, 2022 in Paris, France. (Photo by Tim de Waele/Getty Images)
Nairo Quintana corrió para el Arkéa hasta 2022. | Foto: Getty Images

Tres años después de haber sacado a Nairo Quintana, el Arkéa B&B Hotels confirmó su desaparición como equipo profesional de ciclismo.

A mediados de este año, la escuadra anunció su separación con B&B Hotels y la necesidad de encontrar un nuevo patrocinador que les permitiera continuar compitiendo; sin embargo, la búsqueda no tuvo final feliz.

La escuadra bretona ha empezado a vender a todos sus corredores, empezando por el líder Kevin Vauquelin, que ahora será compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers.

Sumado a eso, su otra cabeza visible, el español Cristian Rodríguez, acaba de firmar contrato con el Astana.

L’Equipe anunció la desaparición del Arkéa a mediados de esta semana, pero todavía faltaba una versión oficial para confirmarlo.

JINGXI, CHINA - OCTOBER 17: A general view of Ewen Costiou of France, David Dekker of The Netherlands, Elie Gesbert of France, Donavan Grondin of France, Mathis Le Berre of France and Team Arkea - B&B Hotels prior to the 5th Gree-Tour Of Guangxi 2024, Stage 3 a 214km stage from Jingxi to Bama / #UCIWT / on October 17, 2024 in Jingxi, China. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Arkéa participando en el Tour de Guangxi | Foto: Getty Images

Adiós al Arkéa

Sebastien Hinault, director deportivo del Arkéa, confirmó la noticia que era un secreto a voces en los principales medios europeos.

“Sabíamos que la situación era complicada desde hacía varios meses, y Manu Hubert llevaba más de un año buscando patrocinadores para el equipo”, dijo a Domestique en medio de la disputa del Tour de Guangxi, en China.

Hinault lamentó el destino de un equipo que llevaba más de 20 años compitiendo. “Esperábamos la reacción de un patrocinador que quizás dudaba, pero como se ve, el contexto económico no es fácil, y no pudimos encontrar uno para volver el año que viene”, agregó.

Varios corredores ya definieron su nuevo equipo o están escuchando ofertas de cara a 2026, mientras que los más jóvenes sufren en medio de la zozobra.

“Todavía no tengo nada hecho para el año que viene, así que también es especial porque no sabes qué harás el próximo mes. Por ahora, sigo esperando, y podría ser cualquier cosa, incluso podría ser mi última carrera ciclista. El futuro sigue abierto, así que eso también es especial para la carrera aquí”, declaró el luxemburgués Michel Ries.

Despedida en Guangxi

Arkéa se está despidiendo por todo lo alto. Esta semana están disputando el Tour de Guangxi y asumieron el liderato de la clasificación de la montaña en los pedales de Simon Guglielmi.

“Una buena cuarta etapa del Tour de Guangxi para el equipo rojinegro ARKEA-B&B HOTELS. Simon Guglielmi se unió a la escapada y consolidó su maillot de mejor escalador. Esperamos que lo conserve hasta el final; tiene 30 puntos y su perseguidor está a 12″, analizó Hinault.

A pesar de estar sentenciados, los ciclistas del Arkéa quieren darle una despedida a la altura de la historia y los corredores que pasaron por allí.

“Aún quedan veinticuatro puntos por repartir, y haremos todo lo posible para apoyar a Simon en esta lucha. Mathis Le Berre terminó 13.º en esta nueva etapa, que concluyó con un sprint masivo, mientras que Léandre Lozouet terminó 16º. Esto demuestra una vez más el compromiso y la motivación de nuestros ciclistas”, agregó.

