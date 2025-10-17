Equipo que sacó a Nairo Quintana cae en desgracia: director deportivo confirmó lo peor

Tres años después de haber sacado a Nairo Quintana, el Arkéa B&B Hotels confirmó su desaparición como equipo profesional de ciclismo.

A mediados de este año, la escuadra anunció su separación con B&B Hotels y la necesidad de encontrar un nuevo patrocinador que les permitiera continuar compitiendo; sin embargo, la búsqueda no tuvo final feliz.

La escuadra bretona ha empezado a vender a todos sus corredores, empezando por el líder Kevin Vauquelin, que ahora será compañero de Egan Bernal en el Ineos Grenadiers.

Sumado a eso, su otra cabeza visible, el español Cristian Rodríguez, acaba de firmar contrato con el Astana.

L’Equipe anunció la desaparición del Arkéa a mediados de esta semana, pero todavía faltaba una versión oficial para confirmarlo.

Arkéa participando en el Tour de Guangxi | Foto: Getty Images

Adiós al Arkéa

Sebastien Hinault, director deportivo del Arkéa, confirmó la noticia que era un secreto a voces en los principales medios europeos.

“Sabíamos que la situación era complicada desde hacía varios meses, y Manu Hubert llevaba más de un año buscando patrocinadores para el equipo”, dijo a Domestique en medio de la disputa del Tour de Guangxi, en China.

Hinault lamentó el destino de un equipo que llevaba más de 20 años compitiendo. “Esperábamos la reacción de un patrocinador que quizás dudaba, pero como se ve, el contexto económico no es fácil, y no pudimos encontrar uno para volver el año que viene”, agregó.

Varios corredores ya definieron su nuevo equipo o están escuchando ofertas de cara a 2026, mientras que los más jóvenes sufren en medio de la zozobra.

“Todavía no tengo nada hecho para el año que viene, así que también es especial porque no sabes qué harás el próximo mes. Por ahora, sigo esperando, y podría ser cualquier cosa, incluso podría ser mi última carrera ciclista. El futuro sigue abierto, así que eso también es especial para la carrera aquí”, declaró el luxemburgués Michel Ries.

Despedida en Guangxi

Arkéa se está despidiendo por todo lo alto. Esta semana están disputando el Tour de Guangxi y asumieron el liderato de la clasificación de la montaña en los pedales de Simon Guglielmi.

Mission accomplie ✅



Simon Guglielmi a fait le plein de points sur la 4e étape du Tour of Guangxi et conforte son maillot de meilleur meilleur grimpeur ⚪️🔵



— ARKEA-B&B HOTELS (@arkeabbhotels) October 17, 2025

“Una buena cuarta etapa del Tour de Guangxi para el equipo rojinegro ARKEA-B&B HOTELS. Simon Guglielmi se unió a la escapada y consolidó su maillot de mejor escalador. Esperamos que lo conserve hasta el final; tiene 30 puntos y su perseguidor está a 12″, analizó Hinault.

A pesar de estar sentenciados, los ciclistas del Arkéa quieren darle una despedida a la altura de la historia y los corredores que pasaron por allí.