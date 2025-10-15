Suscribirse

Ciclismo

Brutal trepada de Egan Bernal en el ránking UCI: tambaleó más de uno y Nairo en picada

Mientras el del Ineos Grenadiers se acerca al top 10 liderado por Tadej Pogačar, el boyacense se sepulta fuera de los 450 primeros lugares.

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

Periodista en Semana

15 de octubre de 2025, 4:49 p. m.
Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI.
Egan Bernal y Nairo Quintana viven realidades distintas en el ránking UCI. | Foto: AFP

Egan Bernal es el único ciclista colombiano que le sigue haciendo frente al poderío europeo en el ciclismo de élite durante 2025.

Si bien el de Zipaquirá no se encuentra en el momento más óptimo de su carrera deportiva, sus actuaciones sobresalientes le permiten seguir de cerca la pelea ante Pogačar, Vingegaard, entre otros.

ACQUI TERME, ITALY - OCTOBER 09: (L-R) Filippo Ganna of Italy and Egan Bernal of Colombia and Team INEOS Grenadiers compete during the 109th Gran Piemonte 2025 a 179km one day race from Dogliani to Acqui Terme on October 09, 2025 in Acqui Terme, Italy. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images)
Egan Bernal no le merma a su deseo de estar junto a los élite de Europa. | Foto: Getty Images

Después de lo que fue la disputa de las últimas carreras importantes del calendario, el ránking de la Unión Ciclística Internacional puso a Bernal muy por encima de otros nacionales.

Fue una trepada total de 11 lugares para el corredor que hace parte del Ineos Grenadiers.

Una última actualización de este listado se había conocido luego de lo que fue la Vuelta a España 2025, y ahora, la mejora de Egan ha sido sustancial en este escalafón.

Contexto: Anuncio oficial pone en aprietos a Egan Bernal: Ineos presentó a su nuevo líder para 2026

Tadej sigue siendo considerado como el mejor pedalista del mundo, con un margen a su favor bastante amplio sobre Vingegaard.

De ahí para atrás las diferencias entre el tercero y el décimo se hacen cada vez más estrechas, dando muestras de que el esloveno y su poderío es abrumador.

Top 10 del ránking UCI

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 11680 puntos

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - 5944.14 puntos

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) 9 - 5314 puntos

4. Mads Pedersen (Lidl Trek) - 5074.45 puntos.

5. Joao Almeida (UAE Team Emirates) - 4331.07 puntos.

6. Remco Evenepoel (Soudal Quick Step) - 4128 puntos.

7. Thomas Pidcock (Q36.5 pro cycling team) - 3904.38 puntos.

8. Mathieu Van Der Poel (Alpecin Deceuninck) - 3838 puntos.

9. Óscar Onley (Team Picninc Postnl) - 3185 puntos.

10. Wout van Aert (Visma Lease a Bike) - 2908 puntos.

El ciclista esloveno Tadej Pogacar, del UAE Team Emirates, celebra su victoria en la 119.ª edición del Giro de Lombardía, una carrera ciclista de 238 km que se disputará entre Como y Bérgamo el 11 de octubre de 2025. (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)
Tadej Pogačar domina de lejos el ciclismo mundial al cierre del 2025. | Foto: AFP

Colombia es comandada por Egan

A la hora de puntualizar sobre el rendimiento de los ciclistas colombianos, no existe duda alguna de que el de mejor nivel es Egan Bernal.

Una cantidad de puntos que alcanza los 1742.5, lo deja por encima de Santiago Buitrago, quien aparece como el segundo mejor nacional.

Contexto: Movistar no le ha renovado y Nairo Quintana contó la verdad: esto dijo sobre su futuro

De ahí para atrás es bastante pronunciado el descalabro que hay de los corredores nacionales, con respecto a los europeos.

Quien peor la está pasando es Nairo Quintana, que está hundido en la casilla 470, con tan solo 165 puntos alcanzados.

Colombianos en el escalafón UCI:

35. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) - 1742.5 puntos.

74. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 1077.5 puntos.

109. Einer Rubio (Movistar) - 798 puntos.

111. Harold Tejada (Astana) - 795 puntos.

185. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) - 521.14 puntos.

470. Nairo Quintana (Movistar Team) - 165 puntos.

Nairo Quintana espera definir su futuro con Movistar antes del cierre del 2025
Ránking UCI pone cada vez más abajo a Nairo Quintana | Foto: Getty Images

Estando en mediados de octubre de 2025, ya son pocas las competencias para que los colombianos puedan mejorar sus lugares en el ránking.

De querer entrar más de frente a la pelea con los del Viejo Continente, se hará necesario que la preparación para las tres grandes vueltas de 2026 sea la más óptima.

Adicional a eso, puede que para algunos cafeteros se presente cambios de aires con modificaciones de equipos, lo que les pondría sentar muy positivamente.

Egan BernalUCINairo QuintanaUCI World Tour

